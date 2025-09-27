Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightത്വ​യ്‌​ബ മീ​ലാ​ദ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 6:34 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 6:34 AM IST

    ത്വ​യ്‌​ബ മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം ഇ​ന്ന്​

    text_fields
    bookmark_border
    ത്വ​യ്‌​ബ മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം ഇ​ന്ന്​
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ത​ല​ശ്ശേ​രി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത്‌ യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘ത്വ​യ്‌​ബ’ മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്‍റെ എ​ട്ടാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 27ന്​ ​രാ​ത്രി ഏ​ഴു മ​ണി​ക്ക്​ ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സി​ലെ ക്ര​സെ​ന്‍റ്​ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ‘മു​ത്ത് ന​ബി കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​വ​ലാ​ൾ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​മു​ഖ വാ​ഗ്മി​യും യു​വ പ​ണ്ഡി​ത​നു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് ന​ഈ​മി കൊ​ല്ലം മ​ദ്ഹു​ർ​റ​സൂ​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹീം ഖ​ലീ​ലു​ൽ ബു​ഖാ​രി ത​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. പ്ര​വാ​ച​ക പ്ര​കീ​ർ​ത്ത​ന സ​ദ​സ്സി​ന് ത്വാ​ഹാ ത​ങ്ങ​ൾ പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, ശ​ഹീ​ൻ ബാ​ബു താ​നൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. സം​ഗ​മ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ശ്റ​ഖ ബൈ​ത്, ചി​ത്ര ര​ച​ന, ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ മ​ത്സ​രം, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, സി​യാ​റ​ത് ഡേ ​തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സാ​ന്ത്വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ‌ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ഉം​റ സ​മ്മാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ത, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, വ്യ​വ​സാ​യി​ക, പ്രാ​സ്ഥാ​നി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യും സം​ഘ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsMilad Festgulf news malayalam
    News Summary - Taiba Milad Sangam today
    Similar News
    Next Story
    X