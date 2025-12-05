Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 9:13 AM IST

    മിടുക്കർക്ക് തഹ്നൂന്‍ ബിന്‍ സായിദ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്

    മിടുക്കർക്ക് തഹ്നൂന്‍ ബിന്‍ സായിദ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്
    അ​ബൂ​ദ​ബി: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍സി​ലെ മി​ടു​ക്ക​രാ​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ല്‍കു​ന്ന ത​ഹ്നൂ​ന്‍ ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി. 2025-26 അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ് വ​രു​ന്ന ആ​റു​വ​ര്‍ഷം​കൊ​ണ്ട് 350ലേ​റെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ല്‍കും.

    നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി രം​ഗ​ത്തും നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​രം​ഗ​ത്തും ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റാ​നു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ദീ​ര്‍ഘ​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി രം​ഗ​ത്തെ മി​ടു​ക്ക​രാ​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കു​ന്ന ഈ ​സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്. ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​വീ​ണ്യം, നേ​തൃ​ശേ​ഷി, സം​രം​ഭ​ക​ത്വ മ​നോ​ഭാ​വം എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് മെ​റി​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​വും യോ​ഗ്യ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് യു.​എ.​ഇ​യെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ര്‍ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭി​ക്കും.

    സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് വ​ള​രാ​നും ന​വീ​ന​ത​ക​ള്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും പ്ര​ചോ​ദ​നം പ​ക​രു​മെ​ന്ന് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ്ര​ഫ​സ​ര്‍ എ​റി​ക് സി​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി ആ​ഗോ​ള എ.​ഐ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വ​രും​ത​ല​മു​റ​യെ പ​രു​വ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ബോ​ര്‍ഡ് ഓ​ഫ് ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഖ​ല്‍ദൂ​ന്‍ ഖ​ലീ​ഫ അ​ല്‍ മു​ബാ​റ​ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

