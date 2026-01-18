Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ത്വാ​ഹി​റു​ൽ അ​ഹ്ദ​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    18 Jan 2026 6:44 AM IST
    Updated On
    18 Jan 2026 6:44 AM IST

    ത്വാ​ഹി​റു​ൽ അ​ഹ്ദ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണം ഇ​ന്ന്

    ദു​ബൈ: ‘മു​ഹി​മ്മാ​ത്ത്‌’ സ്ഥാ​പ​ന ശി​ൽ​പി​യും എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​റു​മാ​യി​രു​ന്ന ത്വാ​ഹി​റു​ൽ അ​ഹ്ദ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​പ​താം ഉ​റൂ​സി​ന്‍റെ​യും മു​ഹി​മ്മാ​ത്ത് സ​ന​ദ് ദാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം ദു​ബൈ​യി​ലെ മു​ഹി​മ്മാ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും.

    പേ​ൾ ക്രീ​ക്ക് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മ​മ്പാ​ട് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​നീ​റു​ൽ അ​ഹ്ദ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​നീ​ർ ബാ​ഖ​വി തു​രു​ത്തി, അ​ബ്ദു​ൽ​സ​ലാം സ​ഖാ​ഫി വെ​ള്ള​ല​ശ്ശേ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി സൈ​നി, ക​രീം ഹാ​ജി ത​ള​ങ്ക​ര, ഹ​സ​ൻ സ​ഖാ​ഫി മു​ഴ​പ്പാ​ല, അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ക്ക് സ​അ​ദി കൊ​ല്ല്യം, ഇ​ബ്രാ​ഹിം മ​ദ​നി ഒ​ർ​ലാ​ൻ​സ്‌, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി മു​ന്നൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഹി​മ​മി ചി​പ്പാ​ർ, എ​ൻ.​എ. ബ​ക്ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

