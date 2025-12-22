Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 6:48 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 6:48 AM IST

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റം ക​ർ​ഷ​ക​രെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യാ​ണ്​ എ.​ഐ ശൃം​ഖ​ല വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​
    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റം ക​ർ​ഷ​ക​രെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മു​ന്‍കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​ക്കാ​ന്‍ എ.​ഐ സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച്​ അ​ബൂ​ദ​ബി. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ബാ​ധി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ക​ര്‍ഷ​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യി​ല​ധി​ഷ്​​ഠി​ത​മാ​യ ശൃം​ഖ​ല ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ.​ഐ ഗ​വേ​ഷ​ക​ര്‍ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം, ഓ​പ​ണ്‍ സോ​ഴ്‌​സ് മോ​ഡ​ല്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ല്‍, സ​ഹ​ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ആ​തി​ഥ്യം വ​ഹി​ക്കു​ക, ഫീ​ല്‍ഡ് വി​ന്യാ​സ ശൃം​ഖ​ല​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ബൂ​ദ​ബി ത​യാ​റാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന​കം 3.8 കോ​ടി ക​ര്‍ഷ​ക​രി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ എ.​ഐ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ സേ​വ​നം എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 2030ഓ​ടെ ഇ​ത് 10 കോ​ടി ക​ർ​ഷ​ക​രി​ലേ​ക്ക്​ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് മ​ഴ​ക്കാ​ല​മോ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​മോ ശ​രി​യാ​യി പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തെ തെ​റ്റാ​യ സ​മ​യ​ത്ത് കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി വി​ള​വു​ക​ൾ ന​ശി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ഇ​തു​കാ​ര​ണം പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം സാ​ധ​മാ​വു​ന്നി​ല്ല. ലോ​ക​ത്ത് മു​ഴു​വ​ൻ പേ​ർ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ഉ​ൽ​പാ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും 72 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ 2024ല്‍ ​പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍.

    യൂ​നി​സെ​ഫി​ന്‍റെ 2024ലെ ​റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പ്ര​കാ​രം 53 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ 29.5 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ടു​ത്ത ഭ​ക്ഷ്യ അ​ര​ക്ഷി​താ​വ​സ്ഥ നേ​രി​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഇ​ത് ക​ടു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം മൂ​ലം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഈ ​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി ക​ര്‍ഷ​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ.​ഐ ശൃം​ഖ​ല ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജ​ല​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഭാ​വം, മ​ണ്ണി​ലെ അ​മി​ത ല​വ​ണാം​ശം തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ഠി​ന​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​ശ്‌​ന​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ നേ​രി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ന്‍ കോ​ട​തി​യി​ലെ മു​തി​ര്‍ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യാ​യ ഫാ​ത്തി​മ അ​ല്‍ മു​അ​ല്ല ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍സ്, ന്യൂ​യോ​ര്‍ക് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി അ​ബൂ​ദ​ബി, എ.​ഐ71, സി.​ജി.​ഐ.​എ.​ആ​ര്‍ എ.​ഐ ഹ​ബ് എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ​യും ഗേ​റ്റ്‌​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ല്‍കു​ന്ന അ​ഗ്രി​ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ന്‍ മെ​ക്കാ​നി​സം ഫോ​ര്‍ സ്‌​കെ​യി​ല്‍ മു​ഖേ​ന 2025ല്‍ 3.8 ​കോ​ടി ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്കാ​ണ് മ​ഴ​ക്കാ​ല മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് എ​സ്.​എം.​എ​സ് ആ​യി ന​ല്‍കി​യ​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍സും യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് ഷി​കാ​ഗോ​യും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ എ.​ഐ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​വ​ച​ന പ​രി​ശീ​ല​ന പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ചി​ലി, ഇ​ത്യോ​പ്യ, കെ​നി​യ, നൈ​ജീ​രി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​ത്. 2027ഓ​ടെ 25 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
