    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസിമ്പോളിക്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 May 2026 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 1 May 2026 10:17 AM IST

    സിമ്പോളിക്​ ഡവലപ്​മെന്‍റ്​സ്​ പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

    സിമ്പോളിക്​ സെൻ ഫ്ലാറ്റുകൾ വാങ്ങിയാൽ ജെറ്റോർ ടി2 വാഹനം സമ്മാനം
    സിമ്പോളിക്​ ഡവലപ്​മെന്‍റ്​സ്​ പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു
    ജെറ്റോർ ടി2 വാഹനം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സിമ്പോളിക്​ ഡവലപ്​മെന്‍റ്​സ്​ പ്രതിനിധികൾ

    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ പ്രമുഖ റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ്​ സ്ഥാപനമായ സിമ്പോളിക്​ ഡവലപ്​മെന്‍റ്​സ്​ ഉപഭോക്​താക്കൾക്കായി ആകർഷകമായ പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മേയ്​ ഒന്ന്​ മുതൽ 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സിമ്പോളിക്​ സെൻ റസിഡൻസ്​ സ്വന്തമാക്കുന്നവർക്ക്​ ജെറ്റോർ ടി2 മോഡൽ എസ്​.യു.വി വാഹനം സൗജന്യമായി ലഭിക്കുമെന്ന്​ മാനേജ്​മെന്‍റ്​ പ്രതിനിധികൾ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

    ജെറ്റോർ കാറുകളുടെ വിതരണക്കാരനായ എലൈറ്റ്​ ഗ്രൂപ്പ്​ ഹോൾഡിങ്ങുമായി കൈകോർത്താണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്​. സിമ്പോളിക്​ ഡവലപ്​മെന്‍റ്​സിന്‍റെ ദുബൈയിലെ ആസ്ഥാനത്ത്​ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച കരാറിൽ സിമ്പോളിക്​ ഡവലപ്​മെന്‍റ്​സും എലൈറ്റ്​ ഗ്രൂപ്പ്​ ഹോൾഡിങ്​സും ഒപ്പുവെച്ചു. സിമ്പോളിക്​ ഡവലപ്​മെന്‍റ്​സ്​ ​വൈസ്​ ചെയർമാൻ മുർതസ മോയിസ്​, എലൈറ്റ്​ ഗ്രൂപ്പ്​ ഹോൾഡിങ്​ സി.എഫ്​.ഒ ഹാറൂൺ ഹയാത്ത്​ എന്നിവരാണ്​ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്​.

    ഒറ്റ നിക്ഷേപം കൊണ്ട്​ സ്വപ്ന ഭവനവും ഇഷ്ട കാറും സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ‘ഒറ്റ നിക്ഷേപം, രണ്ട്​ താക്കോലുകൾ’ എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ്​ പുതിയ ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്​. സിമ്പോളിക്​ ഡവലപ്​മെന്‍റ്​സിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഭവന പദ്ധതിയാണ്​ സിമ്പോളിക്​ സെൻ റസിഡൻസ്. ദുബൈയിലെ അൽ ഫർജാനിലാണ്​ പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുന്നത്​. രണ്ട്​-അഞ്ച്​ ബെഡ്​റൂമുകൾ ഉള്ള അപ്പാർട്ട്​മെന്‍റുകളാണ്​ സിമ്പോളിക്​ റസിഡൻസി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്​.

    TAGS:DevelopmentsannouncesNew project
