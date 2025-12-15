Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 7:05 AM IST

    കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ട്​ പ്ര​വാ​സം വി​ട്ട്​ സൈ​ദ്​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​

    കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ട്​ പ്ര​വാ​സം വി​ട്ട്​ സൈ​ദ്​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​
    സൈദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    ദു​ബൈ: 25 വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്​ വി​ട ന​ൽ​കി എ​ൻ.​കെ. സൈ​ദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ചു. തൃ​ശൂ​ർ നാ​ട്ടി​ക സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം​ കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ദു​ബൈ​യി​ലെ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ്. സൈ​ദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ്ര​വാ​സം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്​ 2000ത്തി​ലാ​ണ്​. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജ​ന​നം. നാ​ല്​ മ​ക്ക​ളി​ൽ ഇ​ള​യ​വ​ൻ. അ​ഞ്ചു​വ​യ​സ്സു​ള്ള​പ്പോ​ൾ പി​താ​വ്​ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു. പി​ന്നീ​ട്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ നാ​ളു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന്​ സൈ​ദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ കാ​ര​ണം സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. 32ാമ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ൽ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​യു​ടെ മാ​താ​വാ​ണ്​​ സൈ​ദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത്​ ദു​ബൈ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടി​ക മ​ഹ​ല്ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സൈ​ദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ സി.​എ​സ്.​ റ​ഷീ​ദാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ നി​ന്നും എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ എ​യ​ർ​ലൈ​നി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങി. ദു​ബൈ ക​രാ​മ​യി​ലെ ലു​ലു​വി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ സെ​യി​ൽ​സ്മാ​നാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം.

    ര​ണ്ട്​ മാ​സ​ത്തോ​ളം ഇ​വി​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്തു. അ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റി. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷം അ​വി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ശേ​ഷം ക​രാ​മ​യി​ലെ ത​ന്നെ മ​റ്റൊ​രു ലു​ലു ബ്രാ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക്​ ഡ്രൈ ​കേ​ക്ക്​ മേ​ക്ക​റാ​യി സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തോ​ടെ ജോ​ലി ല​ഭി​ച്ചു.

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ര​ണ്ട​റ്റം മു​ട്ടി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത്​ യൂ​സു​ഫ​ലി​യു​ടെ മാ​താ​വി​ന്‍റെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്ക​ൽ വ​ലി​യ ക​രു​ത്തു​പ​ക​ർ​ന്ന​താ​യി സൈ​ദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​വി​ഡ്​ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക്​ പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ശ​മ്പ​ളം കൃ​ത്യ​മാ​യി ക​മ്പ​നി ത​ന്ന​ത്​ മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വം. മൂ​ന്ന്​ ​പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളു​ടെ​യും വി​വാ​ഹം ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്​ പ്ര​വാ​സം ന​ൽ​കി​യ നേ​ട്ട​മാ​ണ്​. ബി​രു​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ മ​ക​ൻ അ​ൽ വ​ർ​ഖ​യി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ത​ന്നെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ലും സ​ന്തോ​ഷം.

    20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി അം​ഗ​മാ​ണ്. സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കാ​ൻ ജോ​ലി ത​ട​സ്സ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ത​ന്നാ​ലാ​വു​ന്ന സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സൈ​ദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പി​ൻ​നി​ര​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സം സ​മ്മാ​നി​ച്ച ന​ല്ല ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ 15ന്​ ​സൈ​ദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ നാ​ട​ണ​യു​ക​യാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ ആ​ദ്യം ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണം. ശേ​ഷം ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള കാ​ല​ത്തോ​ളം എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ജോ​ലി ചെ​യ്ത്​ ജീ​വി​തം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും​ സൈ​ദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Syed Muhammad returns to his homeland after a quarter of a century of exile
