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    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 7:02 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 7:02 AM IST

    ആവേശം നിറച്ച് ‘സ്വീറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ്’; പോർചുഗൽ ചാമ്പ്യന്മാർ

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    ആവേശം നിറച്ച് ‘സ്വീറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ്’; പോർചുഗൽ ചാമ്പ്യന്മാർ
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    സ്വീറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ്’ പ്രദർശന ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്‍റിൽ പ​ങ്കെടുത്ത താരങ്ങൾ

    ദുബൈ: ‘സ്വീറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ്’ പ്രദർശന ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്‍റിൽ പോർചുഗലിന്​​ കിരീടം. ആവേശകരമായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ അർജന്‍റീനയെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ്​ ‘പറങ്കിപ്പട’ ചാമ്പ്യന്മാരായത്​.

    യു.എ.ഇയിലെ പ്രമുഖ ഫുട്ബാൾ ക്ലബുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അർജന്‍റീന, ബ്രസീൽ, ഫ്രാൻസ്, പോർചുഗൽ ടീമുകളുടെ ആരാധകരാണ്​ ടൂർണമെന്‍റിൽ പങ്കെടുത്തത്​. കരാമയിൽ സ്വീറ്റ് വേൾഡിന്‍റെ ആറാമത് ബ്രാഞ്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ ലോകകപ്പിനോട്​ അനുബന്ധിച്ച്​ ഫുട്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്​ സംഘടിപ്പിച്ചത്​.

    ടൂർണമെന്‍റിനോടനുബന്ധിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ മുഹമ്മദ്​ റാഫിയും സി.കെ. വിനീതും നേതൃത്വം നൽകിയ ‘അർജന്‍റീന–ബ്രസീൽ സൗഹൃദ മത്സര’വും അരങ്ങേറി. യു.എ.ഇയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, ബിസിനസുകാർ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ ഈ മത്സരത്തിൽ അണിനിരന്നു. കെഫയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരങ്ങളുടെ സമാപനച്ചടങ്ങിൽ സ്വീറ്റ് വേൾഡ് മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടർ ഫിറോസ്​ ലത്തീഫ്​ വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു.

    ചടങ്ങിൽ ഇസ്മയിൽ മുഹമ്മദ്, ഷാജി അബ്രികോ, തെൽഹത്ത് ഫോറം, ഷഫീൽ കണ്ണൂർ, നിഖിൽ മോഹൻ, ചാക്കോ ഊളക്കാടൻ, ഹക്കിം വാഴക്കാലയിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

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    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - 'Sweet World Cup' filled with excitement; Portugal are champions
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