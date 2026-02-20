Begin typing your search above and press return to search.
    20 Feb 2026 7:23 AM IST
    20 Feb 2026 7:31 AM IST

    സീതപ്പഴം ചവ്വരി ഡെസേർട്ട്

    സീതപ്പഴം ചവ്വരി ഡെസേർട്ട്
    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ:

    • ​സീ​ത​പ്പ​ഴം പ​ൾ​പ്പ്: 1 ക​പ്പ്
    • ​ച​വ്വ​രി: 1/4 ക​പ്പ് (വേ​വി​ച്ച​ത്)
    • ​പാ​ൽ: 2 ക​പ്പ് (ന​ന്നാ​യി തി​ള​പ്പി​ച്ച് ത​ണു​പ്പി​ച്ച​ത്)
    • ​ക​ണ്ട​ൻ​സ്‌​ഡ് മി​ൽ​ക്ക്: 2-3 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ (അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ഞ്ച​സാ​ര)
    • ​ക​ട്ട് ചെ​യ്ത പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ: 1/2 ക​പ്പ് (ആ​പ്പി​ൾ, മാ​ത​ളം, മു​ന്തി​രി, മാ​മ്പ​ഴം)
    • ​ഡ്രൈ ​ഫ്രൂ​ട്ട്സ്: ക​ശു​വ​ണ്ടി/​ബ​ദാം (അ​രി​ഞ്ഞ​ത്)

    ​ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം:

    ​ത​ണു​പ്പി​ച്ച പാ​ലും സീ​ത​പ്പ​ഴം പ​ൾ​പ്പും ക​ണ്ട​ൻ​സ്‌​ഡ് മി​ൽ​ക്കും ചേ​ർ​ത്ത് മി​ക്സി​യി​ൽ ന​ന്നാ​യി അ​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. ​

    വേ​വി​ച്ച് വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ച​വ്വ​രി ഈ ​പാ​ലി​ലേ​ക്ക് ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി ഇ​ള​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് അ​രി​ഞ്ഞു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​പ്പി​ൾ, മാ​ത​ളം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ക്കു​ക. ​

    മു​ക​ളി​ൽ ക​ശു​വ​ണ്ടി​യോ ബ​ദാ​മോ വി​ത​റി ഗാ​ർ​ണി​ഷ് ചെ​യ്യു​ക. ​ഗ്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴി​ച്ച് ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ വി​ള​മ്പാം.

