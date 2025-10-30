സ്വാനിക് ജോഷ്വക്ക് സ്കൂളിൽ വൻ സ്വീകരണംtext_fields
അബൂദബി: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ അണ്ടർ 14 ആൺകുട്ടികളുടെ 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ വെള്ളിമെഡൽ നേടിയ സ്വാനിക് ജോഷ്വക്കും സംഘത്തിനും അബൂദബി മോഡൽ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ സ്വീകരണം നൽകി.
യു.എ.ഇയിലെ ഒരു വിദ്യാർഥി ആദ്യമായാണ് സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ മെഡൽ നേടുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പൽ ഐ.ജെ. നസാരി, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. അബ്ദുൽ റഷീദ്, ഹെഡ്ഓഫ് സെക്ഷൻ മുഹമ്മദ് റഫീഖ്, സൂപ്പർ വൈസർ ഹമീദ് സുൽത്താൻ, മറ്റു അധ്യാപകർ, വിദ്യാർഥികൾ തുടങ്ങിയവർ സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ മീറ്റിൽ യു.എ.ഇയിൽനിന്ന് അഞ്ച് സ്കൂളുകളിൽനിന്നായി 12 പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 35 വിദ്യാർഥികളാണ് പങ്കെടുത്തത്.പ്രിൻസിപ്പൽ ഐ.ജെ. നസാരിയും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് സ്വാനിക് ജോഷ്വക്കും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 18 വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register