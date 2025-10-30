Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസ്വാ​നി​ക്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 8:55 AM IST

    സ്വാ​നി​ക്​ ജോ​ഷ്വ​ക്ക്​ സ്കൂ​ളി​ൽ വ​ൻ സ്വീ​ക​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വാ​നി​ക്​ ജോ​ഷ്വ​ക്ക്​ സ്കൂ​ളി​ൽ വ​ൻ സ്വീ​ക​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    സ്വാ​നി​ക്​ ജോ​ഷ്വ​ക്ക്​ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഐ.​ജെ ന​സാ​രി മൊ​മ​ന്‍റോ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ അ​ണ്ട​ർ 14 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 100 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ സ്വാ​നി​ക്​ ജോ​ഷ്വ​ക്കും സം​ഘ​ത്തി​നും അ​ബൂ​ദ​ബി മോ​ഡ​ൽ പ്രൈ​വ​റ്റ്​ സ്കൂ​ളി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ മെ​ഡ​ൽ നേടുന്നത്. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഐ.​ജെ. ന​സാ​രി, വൈ​സ്​ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, ഹെ​ഡ്ഓ​ഫ് സെ​ക്ഷ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ്, സൂ​പ്പ​ർ വൈ​സ​ർ ഹ​മീ​ദ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ, മ​റ്റു അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ മീ​റ്റി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ഞ്ച്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 12 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 35 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്​ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഐ.​ജെ. ന​സാ​രി​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന്​ സ്വാ​നി​ക് ജോ​ഷ്വ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത 18 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsuaenewsgulf news malayalam
    News Summary - Swanik Joshua deserves a big welcome at school
    Similar News
    Next Story
    X