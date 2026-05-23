സുസ്ഥിരത പുരസ്കാരം: മേയ് 31 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം,ഒക്ടോബറിൽ പുരസ്കാര ജേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കും

സുസ്ഥിരത പുരസ്കാരം: മേയ് 31 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം,ഒക്ടോബറിൽ പുരസ്കാര ജേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുംtext_fields
അജ്മാന്: അജ്മാൻ നഗരസഭ ആസൂത്രണ വകുപ്പിന്റെ ഹുമൈദ് ബിൻ റാശിദ് ഇന്റർനാഷണൽ സുസ്ഥിരത പുരസ്കാരത്തിന്റെ മൂന്നാമത് എഡിഷനിലേക്ക് മേയ് 31വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. നേരത്തെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന സമയം ഏപ്രില് 30 വരെയായിരുന്നു. അപേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ആഗസ്റ്റിൽ ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഫൈനലിസ്റ്റുകളെ പ്രഖ്യാപിക്കും.
തുടർന്ന് ഇവരിൽ നിന്നുള്ള വിജയികളെ ഒക്ടോബറിൽ അജ്മാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിദഗ്ദ്ധരുടെയും ഗവേഷകരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും.
പരിസ്ഥിതി നവീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിരത, ഹരിത സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിൽ പ്രായോഗിക ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമായി രൂൽകൽപന ചെയ്തതാണ് ഹുമൈദ് ബിൻ റാശിദ് ഇന്റർനാഷണൽ സുസ്ഥിരത പുരസ്കാരം. അജ്മാൻ വിഷൻ 2030ന്റെ ഭാഗമായി പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗത്തെയും കുറഞ്ഞ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സുസ്ഥിര വികസന മാതൃകകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സമകാലിക പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനുള്ള നൂതന സംരംഭങ്ങളെയും പരിഹാരങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയാണിത്. 2018 ൽ ആരംഭിച്ച അവാർഡ് ഗവേഷണ ഗുണനിലവാരം, നൂതന ആശയങ്ങൾ, വിത്യസ്ത സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഫലങ്ങൾ കൈവരിച്ചിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register