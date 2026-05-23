Madhyamam
    date_range 23 May 2026 9:32 AM IST
    date_range 23 May 2026 9:32 AM IST

    സുസ്ഥിരത പുരസ്കാരം: മേയ് 31 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം,ഒക്ടോബറിൽ പുരസ്കാര ജേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കും

    അജ്മാന്‍: അജ്​മാൻ നഗരസഭ ആസൂത്രണ വകുപ്പിന്‍റെ ഹുമൈദ് ബിൻ റാശിദ് ഇന്‍റർനാഷണൽ സുസ്ഥിരത പുരസ്കാരത്തിന്‍റെ മൂന്നാമത്​ എഡിഷനിലേക്ക്​ മേയ് 31വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. നേരത്തെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന സമയം ഏപ്രില്‍ 30 വരെയായിരുന്നു. അപേക്ഷകരിൽ നിന്ന്​ ആഗസ്റ്റിൽ ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഫൈനലിസ്റ്റുകളെ പ്രഖ്യാപിക്കും.

    തുടർന്ന്​ ഇവരിൽ നിന്നുള്ള വിജയികളെ ഒക്ടോബറിൽ അജ്മാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിദഗ്ദ്ധരുടെയും ഗവേഷകരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും.

    പരിസ്ഥിതി നവീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിരത, ഹരിത സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിൽ പ്രായോഗിക ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമായി രൂൽകൽപന ചെയ്തതാണ്​ ഹുമൈദ് ബിൻ റാശിദ് ഇന്‍റർനാഷണൽ സുസ്ഥിരത പുരസ്കാരം. അജ്മാൻ വിഷൻ 2030ന്‍റെ ഭാഗമായി പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്​ ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗത്തെയും കുറഞ്ഞ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സുസ്ഥിര വികസന മാതൃകകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സമകാലിക പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനുള്ള നൂതന സംരംഭങ്ങളെയും പരിഹാരങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയാണിത്​. 2018 ൽ ആരംഭിച്ച അവാർഡ്​ ഗവേഷണ ഗുണനിലവാരം, നൂതന ആശയങ്ങൾ, വിത്യസ്ത സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഫലങ്ങൾ കൈവരിച്ചിരുന്നു.

    TAGS:ajmanGulf NewsSustainability Awardu.a.e
    News Summary - Sustainability Award: Applications can be submitted until May 31, the winner will be announced in October
