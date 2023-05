യു.എ.ഇയുടെ സുസ്ഥിരത വർഷത്തിന്​ പിന്തുണ; കെ. മുരളീധരനും ജോൺ ബ്രിട്ടാസും ഇന്ന്​ കമോൺ കേരളയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഷാർജ: ഷാർജയിൽ അരങ്ങ്​ തകർക്കുന്ന ‘ഗൾഫ്​ മാധ്യമം’ കമോൺ കേരള വേദിയിൽ ഇന്ന്​ എം.പിമാരായ കെ. മുരളീധരനും ജോൺ ബ്രിട്ടാസും എത്തും. യു.എ.ഇയുടെ സുസ്ഥിരത വർഷത്തിന് പ്രവാസലോകത്തിന്‍റെ​ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ്​ ഇരുവരും എത്തുന്നത്​. വൈകുന്നേരം 4.30ന്​ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഇരുവർക്കുമൊപ്പം പ്രവാസലോകത്തെ പ്രധാന സംഘടന നേതാക്കൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇതിന്​ ശേഷം നടക്കുന്ന ‘ഹാർമോണിയസ്​ കേരള’യിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ വേദിയിലെത്തും. രാത്രി ഏഴ്​ മുതൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഔസേപ്പച്ചൻ, ബിജു നാരായണൻ, മഹേഷ്​ കുഞ്ഞുമോൻ, ശ്വേത അശോക്​, ക്രിസ്റ്റകല, ലിബിൻ സ്കറിയ, മിഥുൻ രമേശ്, റംസാൻ​ തുടങ്ങിയവർ ആടിയും പാടിയും തകർക്കും. കമോൺ കേരള ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും.

Support for the UAE Year of Sustainability; K. Muralidharan and John Brittas today in Common Kerala