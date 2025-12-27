Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 8:54 AM IST

    പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ പി​ന്തു​ണ; അ​ജ്‌​മാ​നി​ൽ ക​ണ്ട​ൽ​തൈ​ക​ൾ ന​ട്ട്​ ഹോ​ട്ട്​​പാ​ക്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ

    പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ പി​ന്തു​ണ; അ​ജ്‌​മാ​നി​ൽ ക​ണ്ട​ൽ​തൈ​ക​ൾ ന​ട്ട്​ ഹോ​ട്ട്​​പാ​ക്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ
    അ​ജ്മാ​നി​ലെ അ​ൽ​സോ​റ ക​ണ്ട​ൽ​കാ​ട് റി​സ​ർ​വി​ൽ ക​ണ്ട​ൽ തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന

    ഹോ​ട്ട്​​പാ​ക്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ

    ദു​ബൈ: പ്ര​മു​ഖ പാ​ക്കേ​ജി​ങ്​ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ അ​ജ്മാ​നി​ലെ അ​ൽ​സോ​റ ക​ണ്ട​ൽ​കാ​ട് റി​സ​ർ​വി​ൽ ക​ണ്ട​ൽ തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ഹോ​ട്ട്​​പാ​ക്​ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ മാ​തൃ​ക​പ​ര​മാ​യ ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സു​സ്ഥി​ര​താ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മെ​ന്ന് ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സോ​ഷ്യ​ൽ റെ​സ്പോ​ൺ​സി​ബി​ലി​റ്റി (സി.​ആ​ർ.​എ​ർ) പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ‘ക​മ്പ​നീ​സ് ഫോ​ർ ഗു​ഡ്’ എ​ന്ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ ‘ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക് ഹാ​പ്പി​ന​സ്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​വും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും ഒ​ന്നി​ച്ചാ​ൽ എ​ങ്ങ​നെ പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന​ത് തെ​ളി​യി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക് ഗ്രൂ​പ്പ് സി.​ഇ.​ഒ​യും മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ് ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യാ​ണ് ക​ണ്ട​ൽ​ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ടീ​ൽ യ​ജ്ഞം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഈ ​ദേ​ശീ​യ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ട​ൽ സം​ര​ക്ഷ​ണം സി.​എ​സ്.​ആ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഖ്യ അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക് ഗ്രൂ​പ്പ് സി.​ഒ.​ഒ​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സൈ​നു​ദീ​ൻ പി.​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ണ്ട​ൽ​ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ യ​ജ്ഞ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ഒ​രു പ​ഠ​ന, പ്ര​ചോ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​യെ​ന്ന് ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക് ഗ്രൂ​പ്പ് സി.​ടി.​ഒ​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ അ​ൻ​വ​ർ പി.​ബി. പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Support for environmental protection; Hotpak workers plant kandal saplings in Ajman
