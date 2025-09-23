Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 8:33 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 8:33 AM IST

    സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ര​ണ്ടാം സീ​സ​ൺ ​​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ര​ണ്ടാം സീ​സ​ൺ ​​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ചാ​രു ശ​ർ​മ, മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, എ​ൻ.​എ. ഹാ​രി​സ്, ന​വാ​സ്​ മീ​രാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ഫു​ട്​​ബാ​ളി​ന്‍റെ ട്രോ​ഫി അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ഫു​ട്​​ബാ​ളി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ൺ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ദു​ബൈ അ​ൽ​ന​ഹ്ദ​യി​ലെ അ​ൽ അ​ഹ്​​ലി സ്പോ​ർ​ട്സ് ഹാ​ളി​ൽ ‘കി​ക്ക് ഓ​ഫ് ടു ​ഗ്ലോ​റി’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ടീം ​ ​ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ ന​ട​ൻ പൃ​ഥ്വി​രാ​ജ് സു​കു​മാ​ര​ൻ, കു​ഞ്ചാ​ക്കോ ബോ​ബ​ൻ, സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി ഉ​ട​മ​ക​ൾ, മ​റ്റ് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മാ​ച്ച് ബാ​ൾ ‘സാ​ഹോ’​യു​ടെ അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യു​ടെ കി​രീ​ട​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. യു​വ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വേ​ദി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം കേ​ര​ളീ​യ​രു​ടെ ഫു​ട്ബാ​ൾ സ്നേ​ഹം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​ക്ക്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​തെ​ന്ന്​ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച എ​സ്.​എ​ൽ.​കെ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫി​റോ​സ് മീ​രാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ്​ കേ​ര​ള ഡ​യ​റ​ക്ട​റും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ മാ​ത്യൂ ജോ​സ​ഫ്, എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്​ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​ൻ.​എ ഹാ​രി​സ്, ​പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ൽ, മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ വേ​ണു രാ​ജാ​മ​ണി, ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ, കേ​ര​ള ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ന​വാ​സ് മീ​രാ​ൻ, പ്ര​മു​ഖ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ക​മ​ൻ​ന്റേ​റ്റ​റും പ്രോ ​ക​ബ​ഡി ലീ​ഗ്​ സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ ചാ​രു ശ​ർ​മ തു​ട​ങ്ങി​യ ​പ്ര​മു​ഖ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്പോ​ർ​ട്സ് ഡോ​ട്ട് കോ​മി​നെ​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി ച​ട​ങ്ങി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​തു​വ​ഴി എ​സ്.​എ​ൽ.​കെ സീ​സ​ൺ 2 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ Sports.com ആ​പ് വ​ഴി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി കാ​ണാ​നാ​വും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Announcementssecond seasonSports NewsSuper League Kerala
    News Summary - Super League Kerala announces second season
    Similar News
    Next Story
    X