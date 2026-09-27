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    400 മീറ്ററിൽ സുലൈമാന്​ വെള്ളി

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    ഇക്കുറി ഏഷ്യാഡിൽ യു.എ.ഇയുടെ ആദ്യമെഡലാണിത്​
    400 മീറ്ററിൽ സുലൈമാന്​ വെള്ളി
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    ദുബൈ: ജപ്പാനിലെ ഐച്ചി-നാഗോയയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പുരുഷന്മാരുടെ 400 മീറ്റർ ഫൈനലിൽ യു.എ.ഇയുടെ സുലൈമാൻ അബ്ദുർറഹ്മാൻ വെള്ളി മെഡൽ നേടി. 0.09 സെക്കൻഡിന്‍റെ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് സ്വർണം നഷ്ടമായത്. 44.90 സെക്കൻഡിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ തായ്‌ലൻഡിന്‍റെ ജോഷ്വ ആറ്റ്കിൻസണ് തൊട്ടുപിന്നിലായി 44.99 സെക്കൻഡിലാണ്​ സുലൈമാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ഇത്തവണത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ യു.എ.ഇ നേടുന്ന ആദ്യ മെഡലാണിത്.

    ഈ ചരിത്രനേട്ടത്തിൽ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്‌യാനെയും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെയും യു.എ.ഇ അത്‌ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്‍റ്​ മേജർ ജനറൽ ഡോ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ മുർ അഭിനന്ദിച്ചു. മത്സരത്തിന്‍റെ ഉയർന്ന നിലവാരവും ഒന്നാം സ്ഥാനവുമായുള്ള നിസ്സാരമായ സമയവ്യത്യാസവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളി മെഡൽ സ്വർണത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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    News Summary - Sulaiman wins silver in 400m race
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