Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    29 Aug 2025 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 6:55 AM IST

    സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം

    സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം
    സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ം: ഫ​ഹ​ദ് ഫാ​ദി​ൽ (ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ം), ആ​യി​ഷ

    ക​ല്ലൂ​രി​യ​ക​ത്ത് (രണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ം), മെ​ലീ​ന ലീ​ലു സി​ബി (മൂന്നാം സ്ഥാ​ന​ം),  ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ം: ഫാ​ത്തി​മ മെ​ഹ്റി​ൻ (ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ം), സി​യോ​ന മ​റി​യം ഷൈ​ജു (രണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ം), ഏ​ലി​യാ​സ് എ​ൻ. സി​ജി (മൂന്നാം സ്ഥാ​ന​ം)

    ഫു​ജൈ​റ: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി ആ​ഗോ​ള കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫു​ജൈ​റ ചാ​പ്റ്റ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ സ​ഞ്ജീ​വ് മേ​നോ​ൻ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ത്സ​ൺ പ​ട്ടാ​ഴി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ജു രാ​ജ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും വി​ജി സ​ന്തോ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ദി​ബ്ബ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ ഫാ​ത്തി​മ മെ​ഹ്റി​ൻ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, സെ​ന്റ് ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ച​ർ​ച്ച് പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ സി​യോ​ന മ​റി​യം ഷൈ​ജു ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഏ​ലി​യാ​സ് എ​ൻ. സി​ജി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫ​ഹ​ദ് ഫാ​ദി​ൽ റെ​ഫാ​യ്തീ​ൻ (ക​ൽ​ബ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ക്ല​ബ് പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം) ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, ആ​യി​ഷ ക​ല്ലൂ​രി​യ​ക​ത്ത് (ഫു​ജൈ​റ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, മെ​ലീ​ന ലീ​ലു സി​ബി (ഫു​ജൈ​റ കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം) മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ചാ​പ്റ്റ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ജ​യി​ക​ൾ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ഗോ​ള​ത​ല കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി നാ​യ​ർ, അ​ജ്മി റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും ഭാ​ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

