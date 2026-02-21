Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 8:55 AM IST

    100 ഇ​ന്ത്യ​ൻ യു​വ​സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ​ക​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്തു

    100 ഇ​ന്ത്യ​ൻ യു​വ​സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ​ക​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്തു
    100 ഇ​ന്ത്യ​ൻ യു​വ​സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ​ക​ൾ ദു​ബൈ സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​സ​ബ്ബി​ഹ് പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പു​തു​ത​ല​മു​റ സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ​യും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ​യും വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ ‘100 ഇ​ന്ത്യ​ൻ യ​ങ്​ ബി​സി​ന​സ് ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ഇ​ൻ യു.​എ.​ഇ’ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് കോ​ഫീ ടേ​ബി​ൾ ബു​ക്ക്​ പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്തു. ദു​ബൈ സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​സ​ബ്ബി​ഹ് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ത്തി​ഫ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ആ​ദ്യ പ്ര​തി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ബ്രാ​ൻ​ഡ്-​ബേ മീ​ഡി​യ ഗ്രൂ​പ്പാ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ. 45 വ​യ​സ്സി​നു താ​ഴെ​യു​ള്ള 100 ഇ​ന്ത്യ​ൻ യു​വ ബി​സി​ന​സു​കാ​രു​ടെ സ്വ​പ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ, ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ൾ, പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, വി​ജ​യ​ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, പു​തി​യ ബി​സി​ന​സ് ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ബ്രാ​ൻ​ഡ്-​ബേ മീ​ഡി​യ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ചേ​ലേ​രി, ദു​ബൈ സ്പോ​ർ​ട്സ് സ്‌​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റ്​ ത​ല​വ​ൻ സ​ർ​മ​ദ് അ​ൽ സ​ദ്​​ലാ​യി, എ​സ്.​ഐ.​ജി ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​​സ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ആ​ലി​യ അ​ൽ കി​ന്ദി, സൈ​ഫീ​സാ​ൻ അ​ബൂ​ഹ​സ​ൻ മ​ലേ​ഷ്യ, ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സി.​ഇ.​ഒ ഷൈ​ജു മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്, ഫൈ​ൻ ടൂ​ൾ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, യു.​എ​ച്ച്.​വൈ ഓ​ഡി​റ്റി​ങ്​ ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജെ​യിം​സ് മാ​ത്യു, മു​സ്ത​ഫ സാ​സ, ഹോ​ട്ട് പാ​ക്ക് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ പി.​ബി, ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ മാ​നേ​ജ​ർ അ​സീം ഉ​മ്മ​ർ, ചാ​ക്കോ ഊ​ള​ക്കാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പ​തി​ന​ഞ്ച് വ​നി​താ സം​രം​ഭ​ക​രെ പ്ര​ത്യേ​ക പു​ര​സ്‌​കാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഏ​പ്രി​ൽ അ​വ​സാ​ന​വാ​രം ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 500 ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​നി​താ സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ ‘ഷീ ​കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ന്‍റെ’ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു.

