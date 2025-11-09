Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 9 Nov 2025 8:53 AM IST
    date_range 9 Nov 2025 8:53 AM IST

    ‘വി​ജ​യ മ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ’

    ഡോ.​അ​മാ​നു​ല്ല വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര​യു​ടെ നൂ​റാ​മ​ത് പു​സ്ത​ക​മാ​യ ‘വി​ജ​യ​മ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ’ ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ഷാ​ര്‍ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. മ​ല​യാ​ളം, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി നൂ​റ് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ള്‍ ര​ചി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ പ്ര​വാ​സി​യെ​ന്ന അ​പൂ​ര്‍വ ബ​ഹു​മ​തി​യും ഇ​തോ​ടെ അ​മാ​നു​ല്ല​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​കും. ലി​പി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍സാ​ണ്​ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ. രാ​ത്രി 8.10ന് ​റൈ​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ഫോ​റം ഹാ​ളി​ലാ​ണ്​ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്.

    പു​സ്ത​കം: ‘വി​ജ​യ മ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ’

    ര​ച​യി​താ​വ്​: ഡോ. ​അ​മാ​നു​ല്ല വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര

    പ്ര​കാ​ശ​നം: ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്

    ‘സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ വ​ഴി​ക​ൾ’

    ഡോ. ​നാ​സ​ർ വാ​ണി​യ​മ്പ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ‘സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ വ​ഴി​ക​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 10ന്​ ​പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. രാ​ത്രി എ​ട്ടു മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത്​ മ​ണി വ​രെ ഇ​ന്‍റ​ല​ക്ച്വ​ൽ ഹാ​ളി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി. ഡോ​ക്ട​ർ നാ​സ​റി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ പു​സ്ത​ക​മാ​ണ്. ലി​പി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

    പു​സ്ത​കം: ‘സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ വ​ഴി​ക​ൾ’

    ര​ച​യി​താ​വ്​: ഡോ. ​നാ​സ​ർ വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം

    പ്ര​കാ​ശ​നം: ന​വം​ബ​ർ 10ന്​

