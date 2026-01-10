Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘ഫോം 6 ​എ’...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 9:54 AM IST

    ‘ഫോം 6 ​എ’ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം മുട​ങ്ങി; ത​ക​രാ​ർ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഫോം 6 ​എ’ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം മുട​ങ്ങി; ത​ക​രാ​ർ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ (ഫോം 6​എ) ക​ഴി​ഞ്ഞ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ യു.​എ.​ഇ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​ഫി​സു​ൽ ഹ​ഖ്.

    യു.​എ.​ഇ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​മാ​യി പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ഹാ​യം തേ​ടി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ‘എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ്​ ഡെ​സ്കു’​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മു​ത​ൽ സൈ​റ്റി​ൽ ഫോം ​സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ​താ​യി പേ​രു​ക​ൾ ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ ഹ​നി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക പി​ഴ​വ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഐ.​ടി വി​ഭാ​ഗം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pravasiUAE NewsSIRgulf news malayalam
    News Summary - Submission of ‘Form 6A’ stalled;
    Similar News
    Next Story
    X