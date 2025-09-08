Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 8:57 AM IST

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ്കൂ​ൾ യാ​ത്ര; ക​ർ​ശ​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ഡെ​ക്​

    15 വ​യ​സ്സി​ന്​ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ ത​നി​ച്ച്​ സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക്​ വ​രാ​നും പോ​കാ​നും പാ​ടി​ല്ല
    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ പ​തി​ന​ഞ്ച് വ​യ​സ്സി​നു താ​ഴെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഒ​റ്റ​ക്ക് സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് വ​രാ​നും തി​രി​ച്ച് പോ​കാ​നും വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. സ്കൂ​ളി​ന​ടു​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പോ​ലും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ള​വു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. 15 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​റ്റ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​മ്മ​ത​പ​ത്രം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി​രി​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​യ അ​ഡെ​ക്കാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് 45 മി​നി​റ്റ് മു​മ്പും സ്കൂ​ൾ വി​ട്ട​തി​ന് ശേ​ഷം 90 മി​നി​റ്റും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​രെ നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. 15 വ​യ​സ്സി​നു താ​ഴെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മ​ല്ലാ​തെ സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് വ​രാ​നോ പോ​കാ​നോ പാ​ടി​ല്ല.

    മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ ഒ​പ്പ​മി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ന്നോ സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലോ ടാ​ക്സി​യി​ലോ സ്കൂ​ളി​ന്‍റേ​ത​ല്ലാ​ത്ത മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലോ കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​യ​ക്ക​രു​ത്. ഇ​വ​ർ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രി​ല്ലാ​തെ കാ​മ്പ​സ് വി​ട്ട് പോ​കാ​നും പാ​ടി​ല്ല. 15 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചും ഒ​റ്റ​ക്ക് യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​ന് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ രേ​ഖാ​മൂ​ലം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്ക​ണം. സ്കൂ​ളി​ന്‍റേ​ത​ല്ലാ​ത്ത വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ളി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ള​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളെ കൂ​ട്ടാ​നെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ക്കാ​ര്യം സ്കൂ​ളി​നെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​ക്ക​ണം. അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ൽ പോ​ലും ഇ​ക്കാ​ര്യം പാ​ലി​ക്ക​ണം.

    അ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യും സ്‌​കൂ​ള്‍ ഗേ​റ്റി​ല്‍ കു​ട്ടി​യെ വി​ളി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ ഐ​ഡി​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും സു​ര​ക്ഷ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കും സൂ​പ്പ​ര്‍വൈ​സ​ര്‍മാ​ര്‍ക്കും പേ​രും മ​റ്റും ന​ല്‍കു​ക​യും വേ​ണം. എ​ല്ലാ പ്ര​വേ​ശ​ന​ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മു​ഴു​വ​ന്‍ സ​മ​യ​വും സു​ര​ക്ഷ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ഡെ​ക് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:StudentsUAE NewsGulf NewsAdecschool trips
