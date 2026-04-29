    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 April 2026 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 29 April 2026 8:59 AM IST

    വാഹനം ഇടിച്ചിട്ട്​ നിർത്താതെ പോയാൽ ശക്​തമായ നടപടി

    മുന്നറിയിപ്പുമായി ഷാർജ പൊലീസ്​
    ഷാർജ: അപകടം വരുത്തിയ ശേഷം വാഹനം നിർത്താതെ പോകുന്നതിനെതിരെ ശക്​തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഷാർജ പൊലീസ്​. ചെറു അപകടങ്ങളാണെങ്കിലും വാഹനം നിർത്താതെ പോയാൽ നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. അപകടം ചെറുതോ വലുതോ എന്ന്​ നോക്കാതെ എല്ലാ വാഹനാപകടങ്ങളും നിർബന്ധമായും പൊലീസിൽ റിപോർട്ട്​ ചെയ്യണമെന്ന്​ പൊലീസ്​ അറിയിച്ചു. വാഹനങ്ങളിൽ ചെറു ഉരസൽ ആയാലും അപകട സ്ഥലത്തു നിന്ന്​ മുങ്ങിയാൽ ഹിറ്റ്​ ആന്‍റ്​ റൺ വിഭാഗത്തിലാണ്​ പരിഗണിക്കുക.

    പാർക്കിങ്​ മേഖലകൾ, താമസ പരിസരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറു അപകടങ്ങൾ പൊലീസിൽ റിപോർട്ട്​ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന ജനങ്ങളിലെ തെറ്റായ ധാരണ തിരുത്തുകയാണ്​ പുതിയ ട്രാഫിക്​ ക്യാമ്പയിനിന്‍റെ ലക്ഷ്യം​. അപകട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്​ മുങ്ങിയാൽ 500 ദിർഹം പിഴയും ലൈസൻസിൽ എട്ട്​ ബ്ലാക്ക്​പോയിന്‍റും രേഖപ്പെടുത്തും. കൂടാതെ വാഹനം ഏഴു ദിവസത്തേക്ക്​ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും.

    വാഹനം വിട്ടുനിൽകാൻ 5000 ദിർഹം വരെ ഫീസ്​ ഈടാക്കും. നിയമലംഘനം ആവർത്തിക്കുകയോ ബ്ലാക്ക്​ പോയിന്‍റുകൾ കൂടുകയോ ചെയ്താൽ ലൈസൻസ്​ റദ്ദാക്കുന്നതിലേക്ക്​ നയിക്കും. ട്രാഫിക്​ ബോധവത്​കരണ ക്യാമ്പയിനിന്‍റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക വീഡിയോയും പൊലീസ്​ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്​.

    ഡ്രൈവർ സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്ന്​ സ്ഥലം വിടുന്നതിനെ തുടർന്ന്​ ചെറു അപകടങ്ങൾ പോലും വലിയ നിയമ നടപടികളിലേക്ക്​ നീങ്ങുന്നതിന്​ വഴിവെക്കുന്നത്​ വീഡിയോയിൽ ഉദാഹരണ സഹിതം വ്യക്​തമാക്കുന്നുണ്ട്​.

    TAGS:vehiclessharjah policeStrict Action
    News Summary - Strict action will be taken if a vehicle is hit and left unattended.
