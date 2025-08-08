Begin typing your search above and press return to search.
    സുരക്ഷാ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ: അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിനിധി സംഘം ദുബൈയിൽ

    23 അംഗ സംഘത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത്​ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എ
    ദുബൈ എയർപോർട്ടിലെത്തിയ ഉന്നതല പ്രതിനിധി സംഘം ലഫ്. ജനറൽ മുഹമ്മദ്‌ അഹ്‌മദ്‌ അൽ മർറിക്കൊപ്പം

    ദുബൈ: സുരക്ഷ, റിസ്ക്​ മാനേജ്​മെന്‍റ്​, വിവര സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നീ മേഖലകളിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിനിധി സംഘം ദുബൈയിലെത്തി.

    ഗവൺമെന്‍റ്​ എക്‌സ്പീരിയൻസ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫീസ് സംഘടിപ്പിച്ച ‘സെക്യൂരിറ്റി, സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്‍റ്​ ലീഡേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമി’ന്‍റെ ഭാഗമായി 17 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 23 ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ദുബൈയിലെത്തിയത്.

    ദുബൈ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഐഡന്‍റിറ്റി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്‌സ് അഫയേഴ്‌സ് (ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ) പ്രതിനിധി സംഘത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ലെഫ്റ്റനന്‍റ്​ ജനറൽ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അൽ മർറി, എയർപോർട്ട്‌സ് അഫയേഴ്‌സ് സെക്ടറിലെ അസി. ഡയറക്ടർ ജനറൽ മേജർ ജനറൽ തലാൽ അഹമ്മദ് അൽ ഷാങ്കിതി എന്നിവർ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ സ്വീകരിച്ചു.

    തുടർന്ന്​ ദുബൈ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം ടെർമിനൽ മൂന്നിലെ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്‍ററിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കേന്ദ്രത്തിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ലെഫ്റ്റനന്‍റ്​ ജനറൽ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അൽ മർറി പ്രതിനിധികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി.

    സുരക്ഷ, പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, റിസ്ക് മാനേജ്‌മെന്‍റ്​, വിവര സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ നടപ്പാക്കുന്ന മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും പ്രതിനിധി സംഘം നേരിട്ട് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി.

