Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 6:49 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ സെ​ന്‍റ്​ മേ​രീ​സ് പ​ള്ളി​യി​ൽ ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ

    ഷാ​ർ​ജ സെ​ന്‍റ്​ മേ​രീ​സ് പ​ള്ളി​യി​ൽ ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ
    ഷാ​ർ​ജ: മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ മ​ണ​ർ​കാ​ട് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഷാ​ർ​ജ സെ​ന്‍റ്​ മേ​രീ​സ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി സൂ​നോ​റോ പാ​ത്രി​യാ​ർ​ക്ക​ൽ ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ ദൈ​വാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 16ന്​ ​വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​നാ​ന​ന്ത​രം ആ​ദ്യ​ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും.

    ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ബി​നു അ​മ്പാ​ട്ട് അ​ച്ച​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സ​ജി പി. ​ജോ​ർ​ജ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യ വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച് രാ​ത്രി 10 മ​ണി​യോ​ടു​കൂ​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളു​ടെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം. വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കു​ന്ന ‘ക​ലാ​വി​സ്മ​യ​സ​ന്ധ്യ’ ന​ട​ത്തും.

    പ​ള്ളി​യി​ലെ ഭ​ക്ത​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി നാ​ട​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണ മേ​ള​യും നാ​ടി​ന്റെ ത​നി​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന ലേ​ല​വും ന​ട​ക്കും.

