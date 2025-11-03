Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 6:34 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 6:34 AM IST

    ക്വാ​ഡ് ബൈ​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും ഇ-​സ്‌​കൂ​ട്ട​റു​ക​ളു​ടെ​യും ദു​രു​പ​യോ​ഗം ത​ട​യാ​ൻ ന​ട​പ​ടി

    അ​ല്‍ ഗ​ദീ​ര്‍ നി​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    ക്വാ​ഡ് ബൈ​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും ഇ-​സ്‌​കൂ​ട്ട​റു​ക​ളു​ടെ​യും ദു​രു​പ​യോ​ഗം ത​ട​യാ​ൻ ന​ട​പ​ടി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ന​ധി​കൃ​ത ക്വാ​ഡ് ബൈ​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും ഇ-​സ്‌​കൂ​ട്ട​റു​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​പ​യോ​ഗം പെ​രു​കി​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ഇ​വ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് സ​ത്വ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ല്‍ ഗ​ദീ​ര്‍ നി​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ലും ക​ളി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മ​ട​ക്കം നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​മാ​യി കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ര്‍ ഇ​വ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​വു​ന്ന അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച നോ​ട്ടീ​സി​ല്‍ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ കാ​ല്‍ന​ട​യാ​ത്രി​ക​ര്‍ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. താ​മ​സ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ത്ത​രം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം ക​ര്‍ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ര്‍ക്ക് ക​ന​ത്ത പി​ഴ​യും വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ലും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ് ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. അ​മ്പ​തി​നാ​യി​രം ദി​ര്‍ഹം വ​രെ​യാ​ണ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് പി​ഴ.

    പ്രാ​യ​പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​വാ​ത്ത​വ​ര്‍ നി​രോ​ധി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍വെച്ച് പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ല്‍ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക. അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ര്‍ധി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​തു​മൂ​ലം മേ​ഖ​ല​യി​ലുണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട വി​ഡി​യോ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഗ​ദീ​ര്‍ നി​വാ​സി​ക​ള്‍ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ിരുന്നു. മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളി​ലോ ഓ​ഫ് റോ​ഡി​നാ​യു​ള്ള അം​ഗീ​കൃ​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലോ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക്വാ​ഡ് ബൈ​ക്കു​ക​ള്‍ക്ക് അ​നു​വാ​ദ​മു​ള്ള​ത്. ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ധ​രി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ര്‍ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. 16 വ​യ​സ്സാ​ണ് ഇ​വ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കു​റ​ഞ്ഞ പ്രാ​യം. എ​ന്നാ​ല്‍, ചി​ല ടൂ​ര്‍ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ര്‍മാ​ര്‍ മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ 16 വ​യ​സ്സി​ല്‍ താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ ക്വാ​ഡ് ബൈ​ക്കു​ക​ള്‍ ഓ​ടി​ക്കാ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഹെ​ല്‍മ​റ്റും റി​ഫ്ല​ക്ട​ര്‍ ഉ​ള്ള വ​സ്ത്ര​വും ഇ​ത് ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ ധ​രി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. 15 മു​ത​ല്‍ 20 വ​രെ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ് പ​ര​മാ​വ​ധി വേ​ഗം.

