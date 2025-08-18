Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    18 Aug 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 9:37 AM IST

    ഹ​രി​ത ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ സ്റ്റീ​ൽ നി​ർ​മാ​ണം​ തു​ട​ങ്ങി

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ഹ​രി​ത ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ സ്റ്റീ​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്രം

    മ​സ്​​ദ​റും എം​സ്റ്റീ​ലും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ സ്റ്റീ​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്​അ​ബൂ​ദ​ബി: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഹ​രി​ത ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ വാ​ത​കം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ സ്റ്റീ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്​ യു.​എ.​ഇ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. വ്യ​വ​സാ​യ​മേ​ഖ​ല കാ​ർ​ബ​ൺ മു​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്റ്റീ​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​രം​ഗം പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ എ​ന​ർ​ജി സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ മ​സ്ദാ​റും എം​സ്റ്റീ​ലും കൈ​കോ​ർ​ത്താ​ണ് ഹ​രി​ത ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ ഇ​ന്ധ​ന​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ സ്റ്റീ​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് ആ​ഫ്രി​ക്ക (മെ​ന) മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സ്റ്റീ​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം. ഇ​തു വ​ഴി സ്റ്റീ​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​മേ​ഖ​ല 95 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ക്കും. സ്റ്റീ​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട്ട​മാ​യ ഇ​രു​മ്പ​യി​രി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​രു​മ്പ് വേ​ർ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ഹ​രി​ത ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന്​ മ​സ്ദാ​ർ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ

    ഡോ. ​ഫ​യ അ​ൽ ഹെ​ർ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ൽ പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​കം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ ഇ​രു​മ്പ​യി​ര്​ വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഹ​രി​ത ഹൈ​ഡ്ര​ജ​നി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റും.

    ഇ​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രു​ന്ന പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ മ​സ്ദാ​ർ എം​സ്റ്റീ​ലി​ന് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. 2050ഓ​ടെ കാ​ർ​ബ​ൺ വി​കി​ര​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത നെ​റ്റ് സീ​റോ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം എ​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ എം​സ്റ്റീ​ൽ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 3.5 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ട​ൺ ഇ​രു​മ്പും 4.6 ദ​ശ​ല​ക്ഷം സി​മ​ന്‍റു​മാ​ണ്.

