Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 9:12 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 9:12 PM IST

    സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേള; ആദ്യ മെഡൽ നേട്ടവുമായി പ്രവാസി വിദ്യാർഥി

    text_fields
    bookmark_border
    അബൂദബിയിലെ മോഡൽ പ്രൈവറ്റ്​ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥി സ്വാനിക്​ ജോഷ്വയാണ്​ 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത്​
    Swanik Joshua, who won a silver medal in the 100m race, with his coaches
    cancel
    camera_alt

    100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ സ്വാനിക്​ ജോഷ്വ പരിശീലകർക്കൊപ്പം

    Listen to this Article

    ദുബൈ: തിരുവനന്തപുരത്ത്​ നടക്കുന്ന 69ാമത്​ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ മെഡൽ നേട്ടവുമായി യു.എ.ഇ സ്കൂൾ. സബ്​ ജൂനിയർ വിഭാഗം ആൺകുട്ടികളുടെ 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ അബൂദബി മുസഫയിലെ മോഡൽ പ്രൈവറ്റ്​ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥി സ്വാനിക്​ ജോഷ്വയാണ്​ വെള്ളി മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയത്​​. 12.18 സെക്കന്‍റാണ്​ സമയം. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ ​ഗൾഫ്​ മേഖല നേടുന്ന ആദ്യ മെഡലെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്​​.

    ഒളിമ്പിക്സ്​ മാതൃകയിൽ നടത്തുന്ന കായിക മേളയിൽ കേരളത്തിന്‍റെ 15ാമത്​ ജില്ലയായാണ്​ ഗൾഫിലെ സ്കൂളുകൾ പ​ങ്കെടുക്കുന്നത്​.

    പെൺകുട്ടികൾ അടക്കം 37 പ്രവാസി വിദ്യാർഥികൾ മത്സരത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്​. വെള്ളിയാഴ്ച ജി.വി രാജ സ്​പോർട്​സ്​ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ഫുട്​ബാളിലും സെൻട്രൽ സ്​റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ബാസ്കറ്റ്​ ബോളിലും ജിമ്മി ജോർജ്​ ഇൻഡോർ സ്​റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ബാഡ്​മിന്‍റനിലും പ്രവാസി താരങ്ങൾ മത്സരിക്കും. ഏറെ കാലത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അഭ്യർഥനകൾക്കൊമൊടുവിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ്​ കേരള സിലബസ്​ പിന്തുടരുന്ന പ്രവാസി വിദ്യാർഥികളെ കൂടി സംസ്ഥാന കായിക മേളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubaiuae schoolpravasi students newsgulfnewsState School Sports FestivalThiruvananthapuram
    News Summary - State School Sports Festival; Expatriate student wins first medal
    Similar News
    Next Story
    X