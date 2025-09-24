Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 24 Sept 2025 10:46 AM IST
    24 Sept 2025 10:46 AM IST

    സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ്​​: ഇ​ത്ത​വ​ണ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​സ​രം

    ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ 27 വ​രെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്താ​ണ്​ മ​ത്സ​രം
    സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ്​​: ഇ​ത്ത​വ​ണ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​സ​രം
    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ​ക്ക്​ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​യ​ച്ച സ​ർ​ക്കു​ല​ർ

    ദു​ബൈ: ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ്​ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കായികമേ​ള​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ കേ​ര​ള സി​ല​ബ​സ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഇ​ത്ത​വ​ണ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മേ​ള​യി​ൽ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്​.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 14 ജി​ല്ല​ക​ൾ​ക്ക്​ പു​റ​മെ 15ാമ​ത്​ ജി​ല്ല​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​വാ​സി താ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​യി​ക മേ​ള​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ലും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളെ പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ​ക്ക്​​ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ അ​യ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മേ​ള​യി​ലേ​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ യു.​എ.​ഇ ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​യ​ച്ച സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശം.

    ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ ക്ല​സ്റ്റ​ർ ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. ഇ​തി​ൽ നി​ന്ന്​​ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളെ സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക മേ​ള​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കും. സ്കൂ​ൾ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ ജേ​താ​വാ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദേ​ശീ​യ സ്കൂ​ൾ മീ​റ്റി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കാം.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​വ​രെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​വും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ 27 വ​രെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ എ​ട്ട് സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ കേ​ര​ള സി​ല​ബ​സു​ള്ള​ത്.

