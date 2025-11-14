Begin typing your search above and press return to search.
    സൗ​ദി​യി​ൽ സ്​​റ്റേ​ബി​ൾ​ കോ​യി​നു​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു

    മൂ​ല്യ​സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക​റ​ൻ​സി​യാ​ണ്​ സ്​​റ്റേ​ബി​ൾ കോ​യി​നു​ക​ൾ
    സൗ​ദി​യി​ൽ സ്​​റ്റേ​ബി​ൾ​ കോ​യി​നു​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു
    ജി​ദ്ദ: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക​റ​ൻ​സി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സ്​​റ്റേ​ബി​ൾ കോ​യി​നു​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ആ​ഗോ​ള ക്രി​പ്‌​റ്റോ എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ചു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​സ്തി അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​താ​യി അ​ൽ അ​റേ​ബ്യ ചാ​ന​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന, യു​എ​സ് ഡോ​ള​ർ, സ്വ​ർ​ണം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ഫി​യ​റ്റ് ക​റ​ൻ​സി പോ​ലു​ള്ള ഒ​രു റി​സ​ർ​വ് ആ​സ്തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള മൂ​ല്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ഒ​രു ത​രം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക​റ​ൻ​സി​യാ​ണ് സ്​​റ്റേ​ബി​ൾ കോ​യി​നു​ക​ൾ.

    കാ​പ്പി​റ്റ​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​തോ​റി​റ്റി, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​നെ സ്​​റ്റേ​ബി​ൾ കോ​യി​നു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് സൗ​ദി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ, ഗ്രാ​മ​കാ​ര്യ, ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രി മ​ജീ​ദ് അ​ൽ ഹു​ഖൈ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സൗ​ദി മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്താ​ൽ, അ​ത് വേ​ഗ​ത​യേ​റി​യ ഒ​രു സാ​മ്പ​ത്തി​ക സം​വി​ധാ​നം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബി​റ്റ്കോ​യി​ൻ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​തേ​റി​യം പോ​ലു​ള്ള ക്രി​പ്‌​റ്റോ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, വി​ല​ക​ളി​ൽ കു​ത്ത​നെ ചാ​ഞ്ചാ​ടു​ന്ന, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​സ്തി​ക​ളു​ടെ വേ​ഗ​ത​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പ​ണ​ത്തി​െൻറ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ്​​റ്റേ​ബി​ൾ​കോ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക്​ ക​ഴി​യും.

    വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പേ​മെൻറു​ക​ൾ, പ​ണ​മ​ട​യ്ക്ക​ൽ, രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വി​നി​മ​യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി സ്​​റ്റേ​ബി​ൾ കോ​യി​നു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ, യു.​എ.​ഇ ചി​ല രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്​​റ്റേ​ബി​ൾ കോ​യി​ൻ പേ​മെൻറു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്രി​ത, യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി അ​ധി​ഷ്ഠി​ത സ്​​റ്റേ​ബി​ൾ കോ​യി​നു​ക​ളു​ടെ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ‘മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ-​ആ​സ്തി ലാ​ൻ​ഡ്‌​സ്‌​കേ​പ്പി​ന് ഒ​രു വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​ണ്’ എ​ന്ന് ആ​ഗോ​ള ക്രി​പ്‌​റ്റോ ക​റ​ൻ​സി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ബിം​ഗ്‌​എ​ക്‌​സി​ലെ ചീ​ഫ് പ്രൊ​ഡ​ക്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ വി​വി​യ​ൻ ലി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

