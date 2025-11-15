Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 8:14 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 8:14 AM IST

    സെ​ന്‍റ്​ തോ​മ​സ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി ര​ജ​ത​ജൂ​ബി​ലി

    സെ​ന്‍റ്​ തോ​മ​സ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി ര​ജ​ത​ജൂ​ബി​ലി
    സെ​ന്‍റ്​ തോ​മ​സ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ 25ാം വാ​ർ​ഷി​കം ച​ല​ച്ചി​ത്ര​താ​രം മ​ധു​പാ​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: സെ​ന്‍റ്​ തോ​മ​സ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ 25ാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും സ്മ​ര​ണി​ക പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ച​ല​ച്ചി​ത്ര​താ​രം മ​ധു​പാ​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബി​ജോ​യ് ചീ​ര​ക്കു​ഴി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    സ്മ​ര​ണി​ക അ​ക്കാ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പോ​ൾ ടി. ​ജോ​സ​ഫി​ന് ന​ൽ​കി മ​ധു​പാ​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഷീ​ല പോ​ൾ, മു​ര​ളി മം​ഗ​ല​ത്ത്, സാ​ദി​ഖ് കാ​വി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    എ​ഡി​റ്റ​ർ മ​ഹേ​ഷ് പൗ​ലോ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ലി​ജേ​ഷ് വേ​ലൂ​ക്കാ​ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ലു​മ്​​നി കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നു മു​മ്പ് ‘സ്മാ​ർ​ട്ട് മ​ന​സ്സ്; സ്മാ​ർ​ട്ട് ജീ​വി​തം’​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്‌​പ​ദ​മാ​ക്കി മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നും ദേ​ശീ​യ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ന​യ​വി​ദ​ഗ്ധ​നു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ജി​ത് ശ​ങ്ക​ർ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. ബൈ​ജു ജോ​സ​ഫ്, സു​ഭാ​ഷ് കെ. ​മേ​നോ​ൻ, സു​ജി​ത് സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

