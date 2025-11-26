Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    26 Nov 2025 7:45 AM IST
    26 Nov 2025 7:45 AM IST

    സെ​ന്‍റ്​ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ​സ് ഇ​ട​വ​ക കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം: ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം

    സെ​ന്‍റ്​ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ​സ് ഇ​ട​വ​ക കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം: ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം
    അ​ബൂ​ദ​ബി സെ​ന്‍റ്​ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ​സ് ഇ​ട​വ​ക ‘കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം 2025’ന്‍റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ലി​ന്‍റെ​യും ഓ​ർ​മ പു​തു​ക്കി സെ​ന്‍റ്​ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ​സ് ഇ​ട​വ​ക ‘കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം 2025’ന്‍റെ വി​ളം​ബ​ര​മ​റി​യി​ച്ച്​ ആ​ദ്യ​ഫ​ല സ​മ​ർ​പ്പ​ണ റാ​ലി​യും ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും സെ​ന്‍റ്​ ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ് പ​ള്ളി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ർ റ്റി​ജു വ​ർ​ഗീ​സ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ആ​ദ്യ​ഫ​ല സ​മ​ർ​പ്പ​ണ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ന​ട​ത്തി.

    ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ​ബ്ര​ഹാം പോ​ത്ത​ൻ, ട്ര​സ്റ്റി വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ത്യു, ഇ​ട​വ​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി സോ​ണി കു​ര്യ​ൻ, ട്ര​സ്റ്റി വി​നു ജേ​ക്ക​ബ് പീ​റ്റ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​സി. പോ​ൾ, ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ, മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ക്ത​സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വ വ്യാ​പാ​ര​മേ​ള​യും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ആ​ഘോ​ഷ​വും ജ​നു​വ​രി 25ന് ​മു​സ​ഫ മാ​ർ​ത്തോ​മ്മ പ​ള്ളി​യം​ഗ​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

