    Posted On
    22 Nov 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    22 Nov 2025 8:03 AM IST

    സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ച​ര്‍ച്ച് കൊ​യ്ത്തു പെ​രു​ന്നാ​ള്‍

    സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ച​ര്‍ച്ച് കൊ​യ്ത്തു പെ​രു​ന്നാ​ള്‍
    റാ​ക് സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ച​ര്‍ച്ച കൊ​യ്ത്തു പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍നി​ന്ന്

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: വി​പു​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ കൊ​യ്ത്തു പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ന​ട​ത്തി റാ​ക് സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ദേ​വാ​ല​യം.ജ​സീ​റ അ​ല്‍ ഹം​റ​യി​ലെ ച​ര്‍ച്ച് അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ഫാ. ​എ​ബി കെ. ​രാ​ജു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്‍, മ​ത്താ​യി വി. ​കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, ബേ​ബി ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍, സ്റ്റാ​ന്‍ലി തോം​സ​ണ്‍, ഫാ. ​സ​ന്തോ​ഷ് സാ​മു​വേ​ല്‍, ഫാ. ​ജോ​യ് മേ​ന​ച്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര​താ​രം സാ​ജു ന​വോ​ദ​യ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗാ​ന​മേ​ള, കോ​മ​ഡി സ്കി​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും നാ​ട​ന്‍ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ട​വ​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗീ​വ​ര്‍ഗീ​സ് ടി. ​സാം സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ റോ​യ് തോ​മ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

