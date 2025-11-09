Begin typing your search above and press return to search.
    സെ​ന്റ്​ അ​ലോ​ഷ്യ​സ്​ അ​ലു​മ്നി 10ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    സെ​ന്റ്​ അ​ലോ​ഷ്യ​സ്​ അ​ലു​മ്നി 10ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    സെ​ന്റ്​ അ​ലോ​ഷ്യ​സ്​ അ​ലു​മ്നി 10ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം രാ​ജ്യ​സ​ഭ അം​ഗം സു​നീ​ർ പി.​പി

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: സെ​ന്റ്​ അ​ലോ​ഷ്യ​സ്​ കോ​ള​ജ്​ യു.​എ.​ഇ അ​ലു​മ്നി 10ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ‘ഡ്രി​സി​ൽ​സ്​ 2025’ ദു​ബൈ ക്ര​സ​ന്‍റ്​ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    രാ​ജ്യ​സ​ഭ അം​ഗം സു​നീ​ർ പി.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കോ​ള​ജ്​ അ​ലു​മ്നി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി​നീ​ത് വി​ജ​യ​ൻ, കോ​ള​ജ്​ അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ റ​വ. ഫാ​ദ​ർ അ​രു​ൺ ജോ​സ്, അ​ക്കാ​ഫ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പോ​ൾ ടി. ​ജോ​സ​ഫ്, അ​ലു​മ്നി ഫൗ​ണ്ട​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജൂ​ലി വി​ൻ​സെ​ന്‍റ്​ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​രു​ൺ വാ​ര്യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ന്‍റോ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്​ അ​പ്​ കൊ​മേ​ഡി​യ​ൻ ജോ​ൺ ​ജോ​യു​ടെ കോ​മ​ഡി ​ഷോ​യും വ​യ​ലി​നി​സ്റ്റ്​ ഗ്രാ​മി അ​വാ​ർ​ഡ്​ വി​ന്ന​ർ മ​നോ​ജ്​ ജോ​ർ​ജ്​ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    TAGS:alumniAnniversary celebration
