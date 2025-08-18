Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 9:21 AM IST

    ഇന്ത്യ-യു.എ.ഇ ഇടപാടിന് എസ്.ആർ.വി.എ; വാണിജ്യമേഖലക്ക് ആശ്വാസമാകും

    ഇന്ത്യ-യു.എ.ഇ ഇടപാടിന് എസ്.ആർ.വി.എ; വാണിജ്യമേഖലക്ക് ആശ്വാസമാകും
    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​ക്കും യു.​എ.​ഇ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ വ​ൻ​തു​ക​യു​ടെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് സ്പെ​ഷ​ൽ റു​പീ വെ​സ്ട്രോ അ​ക്കൗ​ണ്ട്(​എ​സ്.​ആ​ർ.​വി.​എ) ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക്ക് വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​കു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. രൂ​പ​യു​ടെ വി​നി​മ​യ​മൂ​ല്യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ ബാ​ധി​ക്കാ​തെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ത്ത​രം അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ നേ​ട്ടം. ഈ​മാ​സം അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് എ​സ്.​ആ​ർ.​വി.​എ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ കാ​റ്റ​ഗ​റി വ​ൺ അം​ഗീ​കൃ​ത ഡീ​ല​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ക​റ​സ്പോ​ണ്ട​ന്റ് ബ​ന്ധ​മു​ള്ള വി​ദേ​ശ​ബാ​ങ്കു​ക​ളു​മാ​യി ഇ​ത്ത​രം അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കു​ക. ഇ​തി​ന് റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​സം​വി​ധാ​നം വ​ലി​യ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഒ​പ്പം, ഇ​ന്ത്യ​ക്കും യു.​എ.​ഇ​ക്കു​മി​ട​യി​ലെ വാ​ണി​ജ്യം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നും ഇ​ത് വ​ഴി​തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    TAGS:UAE Newscommercial sectorgulf news malayalamIndia-UAE
    News Summary - SRVA for India-UAE deal; will bring relief to the commercial sector
