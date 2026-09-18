Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ശ്രീമുത്തപ്പൻ തിരുവപ്പന മഹോത്സവം

    text_fields
    bookmark_border
    ശ്രീമുത്തപ്പൻ തിരുവപ്പന മഹോത്സവം
    cancel

    ദുബൈ: യു.എ.ഇ അയ്യപ്പ സേവാ സമിതിയുടെ 17-ാമത് ശ്രീമുത്തപ്പൻ തിരുവപ്പന മഹോത്സവം ഒക്ടോബർ മൂന്ന്​, നാല്​ തീയതികളിൽ അജ്മാൻ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ വിപുലമായ ചടങ്ങുകളോടെ നടക്കും. 25-ാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന അയ്യപ്പ സേവാ സമിതി യു.എ.ഇയുടെ രജതജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തവണത്തെ മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

    ഉത്സവത്തിൽ തെയ്യങ്ങളുടെയും ആചാരപരമായ പൂജകളുടെയും നിര തന്നെയുണ്ട്. ഒക്ടോബർ മൂന്നിന്​ ഉച്ച 12 മണിക്ക് 'മലയിറക്കൽ' ചടങ്ങോടെ ഉത്സവത്തിന് തുടക്കമാകും. തുടർന്ന് രണ്ടുമണിക്ക് ഗുളികൻ കലശം വെക്കൽ, രാത്രി ഏഴിന്​ മുടി അഴിക്കൽ, എട്ടുമണിക്ക് കാളികപ്പാട്ട്, അർധരാത്രി 12 മണിക്ക് കലശം വരവ് എന്നിവ നടക്കും.

    നാലിന്​ രാവിലെ ആറുമണിക്ക് ഗണപതി ഹോമത്തോടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും. ഏഴുമണിക്ക് വെള്ളാട്ടവും തിരുവപ്പനയും അരങ്ങേറും. രാവിലെ 7.30 മുതൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള ചോറൂണിന് സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് പള്ളിവേട്ട. രാത്രി ഏഴിന്​ മുടി അഴിക്കലോടെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമാകും. വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നായി നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0506986804 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Sri Muthappan Thiruvappana Festival
    Next Story
    X