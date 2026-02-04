Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഷാർജ എക്സ്​പോ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Feb 2026 5:02 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Feb 2026 5:02 PM IST

    ഷാർജ എക്സ്​പോ സെന്‍ററിൽ നാളെ മുതൽ സ്​പ്രിങ്​ ഷോപ്പർ സെയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    11 ദിവസത്തെ മേളയിൽ നിരവധി ഓഫറുകൾ
    ഷാർജ എക്സ്​പോ സെന്‍ററിൽ നാളെ മുതൽ സ്​പ്രിങ്​ ഷോപ്പർ സെയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ഷാർജ: വൻ വിലക്കുറവും ഓഫറുകളുമായി ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്‍ററിൽ വീണ്ടും സ്​പ്രിങ്​ ഷോപ്പർ സെയിൽ. വ്യാഴാഴ്​ച മുതൽ ഫെബ്രുവരി 15 വരെയാണ്​ ലിസ് എക്സിബിഷന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷോപ്പർ സെയിൽ ഒരുക്കുന്നത്​. ഫാഷൻ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ​, ലൈഫ്​​സ്​റ്റൈൽ, സ്​പോർട്​സ്​ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിശാലമായ ശേഖരമാണ്​ മേളയിൽ ഒരുക്കുന്നത്​. എക്സ്​പോ സെന്‍ററിലെ രണ്ട്​, നാല്​​ ഹാളുകളിൽ​ രാവിലെ 11 മുതൽ രാത്രി 11 വരെയാണ്​ പ്രദർശനം ഒരുക്കുന്നത്​.

    11 ദിവസം നീളുന്ന സെയിലിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ വിവിധ ബ്രാൻഡുകൾ അണിനിരക്കുന്നുണ്ടെന്ന്​ ലിസ് എക്സിബിഷൻ സി.ഇ.ഒ ജേക്കബ് വർഗീസ് പറഞ്ഞു​. കുട്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായതെല്ലാം കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സുവർണാവസരമാണ്​ മേളയിൽ​ ഒരുക്കുന്നത്​. വസന്തകാലത്തെ ആഘോഷമാക്കുന്നതിന്​ പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾക്കും യു.എ.ഇയിലെ താമസക്കാർക്കും ആവശ്യമായതെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒരുക്കുകയാണ്​ മേള​​.

    കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനായി​ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കേണ്ടത്​ ഒഴിവാക്കാൻ അവസരമാണിത്​. രാജ്യത്തെ മുൻനിര ബ്രാൻഡുകളുടെ സാന്നിധ്യവും വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ലഭ്യമാകുന്നതും​ മേളയുടെ സവിശേഷതയാണ്​​. ബി.ബി.ഇസെഡ്​, ബേബി ഷോപ്​, എൽ.സി വൈകികി, മാക്സ്​, സ്​പ്ലാഷ്​, ടൈപോ, അൽ മുഖാലാത് പെർഫ്യൂം​, ഗിഫ്​റ്റ്​ സോൺ, സ്​പോർട്​സ്​ കോവ്​, കോട്ടണിൽ, അഹമ്മദ്​ അൽ മഗ്​രിബി, കോട്ടൺ ഓൺ, ബ്രാൻഡ്​സ്​ ഫോർ യു, സ്മാർട്​ ബേബി, സ്​കെച്ചേഴ്​സ്​ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകൾ സൂപ്പർ സെയിലിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്​. മേളയിൽ പ്രവേശനത്തിന്​ 5 ദിർഹമാണ്​ ടിക്കറ്റ്​ നിരക്ക്​. 12വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്​ പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്​. പാർക്കിങ്​ സൗജന്യമാണ്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Liz ExhibitionSharjah Expo CentreBig Shopper Sale
    News Summary - Spring Shopper Sale at Sharjah Expo Centre from tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X