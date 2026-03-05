Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    5 March 2026 8:03 AM IST
    Updated On
    5 March 2026 8:03 AM IST

    വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ വസന്തകാല അവധി 9 മുതൽ

    വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ വസന്തകാല അവധി 9 മുതൽ
    ദുബൈ: രാജ്യത്തെ സ്കൂളുകൾക്കും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വസന്തകാല അവധി നേരത്തെയാക്കി അധികൃതർ. മാർച്ച്​ 9മുതൽ 22വരെയാണ്​ അവധി. അക്കാദമിക്​ കലണ്ടർ പ്രകാരം മാർച്ച്​ 16മുതൽ 29 വരെയാണ്​ അവധി നിശ്​ചയിച്ചിരുന്നത്​.

    വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ, ശാസ്​ത്ര ഗവേഷണ മന്ത്രാലയവും ചേർന്നാണ്​ പുതുക്കിയ തിയ്യതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എല്ലാ പൊതു, സ്വകാര്യ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും ബാധകമാണ്​. ​പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ മാർച്ച്​ 23ന്​ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കി. മേഖലയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ പഠനമാണ്​ രാജ്യത്ത്​ നിലവിലുള്ളത്​.

    TAGS:Educational Institutionsspring break in schools
    News Summary - Spring break for educational institutions from 9th
