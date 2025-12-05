Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 8:51 AM IST

    ദുബൈയിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കായികമേള സംഘടിപ്പിച്ചു

    താ​മ​സ, കു​ടി​യേ​റ്റ വ​കു​പ്പാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​ക​ർ
    കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഓ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് ബി​ൻ സു​റൂ​റും മ​റ്റു

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ സ​മാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദു​ബൈ​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫോ​ർ ഓ​ൾ’ കാ​യി​ക​മേ​ള ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഈ ​വേ​റി​ട്ട കാ​യി​ക വി​രു​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ന​വം​ബ​ർ 30 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ൽ ത​വാ​ർ ലേ​ക്ക് പാ​ർ​ക്ക് 4ൽ ​ന​ട​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ വി​വി​ധ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ്യ​ത്യ​സ്ത രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ നി​ര​വ​ധി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ, ലേ​ബ​ർ റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ സെ​ക്റ്റ​ർ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കേ​ണ​ൽ ഉ​മ​ർ മ​താ​ർ അ​ൽ മു​സൈ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഓ​ട്ട​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്ന​ത് മേ​ള​ക്ക് ആ​വേ​ശ​മേ​കി.

    ഓ​ട്ടം, ഫു​ട്ബാ​ൾ, ടെ​ന്നി​സ്, ബാ​സ്ക്ക​റ്റ്ബാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ തൊ​ഴി​ലി​ട സം​സ്‌​കാ​രം വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ സ്പോ​ർ​ട്സ് ദി​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​നും കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത​ക്കും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും വ​ള​ർ​ത്താ​നും മേ​ള ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു. ദു​ബൈ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ‘എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യം’ എ​ന്ന ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ​യേ​കി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ത്ത​ൻ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ഈ ​കാ​യി​ക​മേ​ള സ​മ്മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:DubaiworkersorganizedSports Festival
