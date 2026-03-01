Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 March 2026 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 2:16 PM IST

    അൽ മനാമ അജ്​മാൻ ബ്രാഞ്ചിൽ സ്പിൻ ആൻഡ്​ വിൻ ക്യാമ്പയ്​ൻ

    അൽ മനാമ അജ്​മാൻ ബ്രാഞ്ചിൽ സ്പിൻ ആൻഡ്​ വിൻ ക്യാമ്പയ്​ൻ
    പ്രമുഖ ഡോക്യൂമെന്‍റ്​ സേവന ദാതാക്കളായ അൽ മനാമ ടൈപ്പിങ്​ ആൻഡ്​ ബിസിനസ്​ കൺസൽട്ടൻസി (റാകോ ഗ്രൂപ്പ്​)യുടെ ‘സ്പിൻ ആൻഡ്​ വിൻ’ ക്യാമ്പയ്​ൻ അജ്​മാൻ ബ്രാഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. യു.എ.ഇയിലെ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ, വിസ പ്രോസസിങ്​, ബിസിനസ്​ രൂപവത്​കരണം​ എന്നിവ വിശ്വസ്ഥതയോടെയും കൃത്യതയോടെയും ലഭ്യമാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖ സ്ഥാപനമാണ്​ അൽ മനാമ ടൈപ്പിങ്​ ആൻഡ്​ ബിസിനസ്​ കൺസൽട്ടൻസി.

    യു.എ.ഇയിൽ രണ്ട്​ പതിറ്റാണ്ട്​ കാലമായി ഉപഭോക്​താക്കൾ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന്​ നന്ദിസൂചകമായാണ് റമദാൻ ഓഫറായി​​ ‘സ്പിൻ ആൻഡ്​ വിൻ’ ക്യാമ്പയ്​ൻ അൽ മനാമ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്​.

    ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പയ്​ൻ മാർച്ച് 31 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും. ക്യാമ്പയ്​ൻ കാലയളവിൽ അൽ മനാമയുടെ അജ്മാൻ ബ്രാഞ്ചിൽ നേരിട്ടെത്തി സേവനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും ഒരു തവണ വീൽ സ്​പിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉറപ്പായ ഒരു സമ്മാനം ലഭിക്കുമെന്നതാണ്​ ക്യാമ്പയ്​നിന്‍റെ സവിശേഷത. റമദാനിൽ ഓരോ സ്പിന്നിലും രുചികരമായ ഫുഡ് കോംബോകളുടെ വൗച്ചർ, ഗോൾഡ് വൗച്ചർ, അൽ മനാമയുടെ 1000 ദിർഹം മൂല്യമുള്ള വൗച്ചർ എന്നിവ കൂടാതെ ആവേശം നിറയുന്ന സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റുകളാണ്​ ഉപഭോക്​താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്​. ദുബൈ, ഷാർജ, അജ്​മാൻ എന്നീ മൂന്ന് എമിറേറ്റുകളിൽ സേവനമികവോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൽ മനാമ ടൈപ്പിങ്​ ആൻഡ്​ ബിസിനസ്​ കൺസൽട്ടൻസി ഉപഭോക്തൃ സന്തോഷവും വിശ്വാസവും ആഘോഷിക്കുന്നതിനാണ് വിശുദ്ധ റമദാനിൽ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളുമായി സ്പിൻ ആൻഡ്​ വിൻ ക്യാമ്പയ്​ൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്​ മാനേജ്​മെന്‍റ്​ അറിയിച്ചു.

