Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 9:22 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 9:22 PM IST

    100 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗം: 101 ഇ-ബൈക്കുകൾ പിടിയിൽ

    -ദുബൈ ട്രാഫിക്​ പൊലീസാണ്​ ശക്​തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്​
    ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടിയ ഇ-ബൈക്കുകൾ

    Listen to this Article

    ദുബൈ: ജോഗിങ് ട്രാക്കുകളിലൂടെയും കാൽനട പാതകളിലൂടെയും അമിത വേഗത്തിൽ ഓടിച്ച 101 ബൈക്കുകൾ പിടികൂടി ദുബൈ പൊലീസ്​. മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിൽ ഓടിച്ച വാഹനങ്ങളാണ്​ പിടികൂടിയത്​. ഉയർന്ന വേഗത്തിലെത്താൻ ഇ-സ്കൂട്ടറുകളിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നതായി ​പൊലീസ്​ കണ്ടെത്തി. നാദൽ ഷിബയിലും മറ്റ്​ ഭാഗങ്ങളിലും ട്രാഫിക്​ നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയ 130 പേർക്ക്​ പിഴ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ഇ-ബൈക്കുകളുടെ അമിത വേഗം സ്വന്തം ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും ഭീഷണിയാണെന്ന്​ ​ദുബൈ പൊലീസ്​ ഓപറേഷൻ അ​ഫേഴ്​സ്​ അസി. കമാൻഡന്‍റ്​ മേജർ ജനറൽ സെയ്​ഫ്​ മുഹൈർ അൽ മസ്​റൂയി പറഞ്ഞു. നിയമലംഘക​ർക്കെതിരെ ശക്​തമായ നിയമപടികൾ സ്വീകരിക്കും. കൃത്യമായ മോൽനോട്ടമില്ലാതെ ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള അപകടത്തെ കുറിച്ച്​ ബോധവത്​കരിക്കുന്നതിനായി രക്ഷിതാക്ക​ളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു.

    കൗമാരക്കരുടെ അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ കമ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന്​ ലഭിച്ചതിന്​ പിന്നാലെയാണ്​ പ്രദേശങ്ങളിൽ ദുബൈ പൊലീസ്​ ​പട്രോളിങ്​ ടീമുകൾ പരിശോധന നടത്തിയത്​. ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കോ ചെറു യാത്രകൾക്കോ വേണ്ടി മാത്രം രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇ-ബൈക്കുകളെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതോടെ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളുടെ ഗണത്തിലേക്ക്​ മാറുകയും വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക്​ വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം ബൈക്കുകൾ സ്​പോർട്​സ്​ ട്രാക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്​.

    ഇ-ബൈക്കുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച്​ കുട്ടികളെ ബോധവത്​കരിക്കണമെന്ന്​ രക്ഷിതാക്കളോട്​ അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. നിശ്ചിത ട്രാക്കുകളിൽ മാത്രമേ ഇവ ഉപയോഗിക്കാവൂ. കൂടാതെ ഹെൽമറ്റും മറ്റ്​ റിഫ്ലക്ടീവുകളും ധരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും ബോധവത്​കരണം വേണം. ഈ വർഷം ആദ്യ അഞ്ചു മാസത്തിനിടെ ദുബൈയിൽ ഇ-സ്കൂട്ടർ അപകടത്തിൽ 13 പേരാണ്​ കൊല്ലപ്പെട്ടത്​. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇ-സ്കൂട്ടറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 254 നിയമലംഘനങ്ങൾ റിപോർട്ട്​ ചെയ്തിരുന്നു​. 10 പേർ മരിക്കുകയും 259 പേർക്ക്​ അപകടങ്ങളിൽ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

