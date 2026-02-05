Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    5 Feb 2026 6:44 AM IST
    Updated On
    5 Feb 2026 6:44 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​തു​മു​ത​ൽ വേ​ഗ നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ല്‍ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ല്‍ വേ​ഗ​പ​രി​ധി കു​റ​ക്കും. ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക, അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ കു​റ​ക്കു​ക എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. അ​ബൂ​ദ​ബി മൊ​ബി​ലി​റ്റി​യു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ സം​യു​ക്ത ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷാ സ​മി​തി​യാ​ണ് വേ​ഗ​പ​രി​ധി കു​റ​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ല്‍കി​യ​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി-​അ​ല്‍ഐ​ന്‍ റോ​ഡി (ഇ22) ​ല്‍ പ​ര​മാ​വ​ധി വേ​ഗ​പ​രി​ധി 160 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല്‍ നി​ന്ന് 140 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി കു​റ​ച്ചു. അ​ല്‍ ന​ഹ്ദ ഇ​ന്‍റ​ര്‍ചേ​ഞ്ച് മു​ത​ല്‍ ബ​നി​യാ​സ് ഇ​ന്‍റ​ര്‍ചേ​ഞ്ച് വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും നി​യ​ന്ത്ര​ണം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    ബ​നി​യാ​സ് ഇ​ന്‍റ​ര്‍ചേ​ഞ്ച് മു​ത​ല്‍ ബ്രി​ഡ്ജ് കോം​പ്ല​ക്‌​സ് വ​രെ​യു​ള്ള പാ​ത​യി​ലും പ​ര​മാ​വ​ധി വേ​ഗ​പ​രി​ധി​യി​ല്‍ കു​റ​വു​വ​രു​ത്തി. 140 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല്‍ നി​ന്ന് 120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പ​ര​മാ​വ​ധി വേ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​വ​ശ​ത്തേ​ക്കും ഈ ​വേ​ഗ​പ​രി​ധി ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    അ​ല്‍ റ​വാ​ദ റോ​ഡി​ല്‍ (ഇ30) ​വേ​ഗ​പ​രി​ധി 120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല്‍ നി​ന്ന് 120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി കു​റ​ച്ചു. പ​രി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ച വേ​ഗ​പ​രി​ധി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലെ നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ച്ച് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

