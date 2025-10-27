Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 12:30 PM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ വേ​ഗ​പ​രി​ധി സാ​ഹ​ച​ര്യം അ​നു​സ​രി​ച്ച് മാ​റും

    പു​തി​യ പ​രി​ഷ്കാ​രം ഇ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​വും
    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ റോ​ഡു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ബി​ന്‍ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ റോ​ഡി​ല്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 27 മു​ത​ല്‍ വേ​രി​യ​ബി​ല്‍ സ്പീ​ഡ് ലി​മി​റ്റ് (വി.​എ​സ്എ​ല്‍) സം​വി​ധാ​നം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഗ​താ​ഗ​തം കൂ​ടു​ത​ല്‍ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​നും ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചാ​ണ് ഓ​രോ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് മാ​റു​ന്ന വേ​ഗ​പ​രി​ധി സം​വി​ധാ​നം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി മൊ​ബി​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    സെ​ന്‍സ​റു​ക​ള്‍ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ട്രാ​ഫി​ക് കാ​മ​റ​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന ഡാ​റ്റ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​യാ​ണ് വി.​എ​സ്.​എ​ല്‍ സം​വി​ധാ​നം ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഴ, മൂ​ട​ല്‍മ​ഞ്ഞ്, മ​ണ​ല്‍ക്കാ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ, ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ര​ക്കു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ള്‍, ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍, റോ​ഡ് നി​ര്‍മാ​ണം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ പാ​ത​ക​ള്‍ അ​ടി​ച്ചി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി വേ​ഗ​പ​രി​ധി യ​ഥാ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ വി.​എ​സ്.​എ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്​ സൈ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും.

    ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ര്‍ഡി​ല്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ഗ​പ​രി​ധി അ​നു​സ​രി​ച്ചു​വേ​ണം ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്കാ​നെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി മൊ​ബി​ലി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി വേ​ഗ​പ​രി​ധി നി​യ​ന്ത്രി​​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​ൻ പി​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​വ​രു​ത്തും. യു.​എ​സ്, ജ​ര്‍മ​നി, യു.​കെ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ വി.​എ​സ്.​എ​ല്‍ സം​വി​ധാ​നം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യം ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ൽ വേ​ഗ​ത​പ​രി​ധി 120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി കു​റ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ റോ​ഡി (ഇ311)​ലെ ചു​രു​ങ്ങി​യ വേ​ഗ​പ​രി​ധി 120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ണ​മെ​ന്ന​ത്​ എ​ടു​ത്തു ക​ള​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​റോ​ഡി​ലെ പ​ര​മാ​വ​ധി വേ​ഗം മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 140 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി തു​ട​രും. 2023ൽ ​ആ​ണ്​ മി​നി​മം വേ​ഗ​ത​പ​രി​ധി ആ​ശ​യം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    Abu Dhabi UAE Traffic cameras sensors
