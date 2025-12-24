Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Dec 2025 10:22 AM IST
    date_range 24 Dec 2025 10:22 AM IST

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ വേ​ഗ​പ​രി​ധി 80 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി കു​റ​ച്ചു

    ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ പു​തി​യ വേ​ഗ​പ​രി​ധി പ്രാ​ബ​ല​ത്തി​ൽ വ​രും
    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ വേ​ഗ​പ​രി​ധി 80 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി കു​റ​ച്ചു
    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി വേ​ഗ പ​രി​ധി 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ നി​ന്ന്​ 80 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി കു​റ​ച്ചു. റോ​ഡ്​ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം. അ​പ്ലൈ​ഡ്​ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ മു​ത​ൽ അ​ൽ ഖ​റാ​ൻ റൗ​ണ്ട്​ എ​ബൗ​ട്ട്​ വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ശൈ​ഖ്​ സ​ഖ​ർ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ സ്​​ട്രീ​റ്റി​​ൽ (ഇ18) ​പ​ര​മാ​വ​ധി വേ​ഗ​പ​രി​ധി 100ൽ 80 ​കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി കു​റ​ച്ച​താ​യി റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ പൊ​ലീ​സ്​ ജ​ന​റ​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡാ​ണ്​ ഇ18. ​റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യെ മ​റ്റ്​ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​റോ​ഡി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി താ​മ​സ, വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്​ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ, മോ​ട്ടോ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വേ​ഗ​പ​രി​ധി നി​യ​ന്ത്ര​ണം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്ദ്ര​ത​യു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം. തി​ര​ക്കേ​റി​യ ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളി​ൽ വേ​ഗ പ​രി​ധി കു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    എ​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​രും പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ഹ്മ​ദ്​ അ​ൽ സാം ​അ​ൽ ന​ഖ്​​ബി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. പു​തി​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്പീ​ഡ്​ കാ​മ​റ​ക​ളി​ലും മാ​റ്റം വ​രു​ത്തും.

    പു​തു​ക്കി​യ ​വേ​ഗ​പ​രി​ധി അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ഗ​ത ക്ര​മീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ത്ത പ​ക്ഷം പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി.

    TAGS:UAE NewsRas Al khaimahSpeed ​​limitgulf news malayalam
