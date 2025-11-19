Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 10:18 AM IST

    ദുബൈ എയർഷോ പ്രതിനിധികൾക്ക് പാസ്‌പോർട്ടിൽ പ്രത്യേക മുദ്ര

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​
    
     ദു​ബൈ എ​യ​ർ​ഷോ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​തി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​മ്പ്

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ എ​യ​ർ​ഷോ 2025നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ദു​ബൈ​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സ്വീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കി. ന​വം​ബ​ർ 17 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ ദു​ബൈ വേ​ൾ​ഡ് സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​യ​ർ​ഷോ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച്​ ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) സ്വീ​ക​ര​ണ​മെ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​മ്പ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. എ​യ​ർ​ഷോ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ദൃ​ശ്യ​പ​രി​ച​യ​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചു​ള്ള ഈ ​മു​ദ്ര, ദു​ബൈ​യു​ടെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​വ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും വ്യോ​മ​യാ​ന രം​ഗ​ത്തെ ന​വീ​ക​ര​ണ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ളും പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ അ​തി​ഥി​സ​ൽ​ക്കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പ്രീ​മി​യം എ​ൻ​ട്രി അ​നു​ഭ​വ​വും ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ന​വീ​ന സം​രം​ഭ​മാ​യി ഇ​തി​നെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ എ​യ​ർ​ഷോ ആ​ഗോ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രും നേ​താ​ക്ക​ളും ഒ​രു​മി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​യാ​ണ്. ഈ ​പ്ര​ത്യേ​ക മു​ദ്ര​യി​ലൂ​ടെ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും ദു​ബൈ ഇ​വ​ന്‍റി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കാ​ൻ ഈ ​സ്റ്റാ​മ്പ് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് വി​ഭാ​ഗം അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ത​ലാ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഷി​ങ്കി​ത്തി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ഗോ​ള വ്യോ​മ​യാ​ന-​ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ രം​ഗ​ത്ത് ദു​ബൈ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ൾ​ക്ക് യു.​എ.​ഇ ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കും തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

