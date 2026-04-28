    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 April 2026 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 28 April 2026 12:37 PM IST

    ഇ-സ്കൂട്ടർ, സൈക്കിൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ​ പ്രത്യേക പൊലീസ്​ യൂനിറ്റ്​

    മെയ് മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും •നിയമം ലംഘിച്ചാൽ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കും
    ഇ-സ്കൂട്ടർ, സൈക്കിൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ​ പ്രത്യേക പൊലീസ്​ യൂനിറ്റ്​
    ദുബൈ: എമിറേറ്റിൽ ഇ-സ്കൂട്ടർ, സൈക്കിൾ യാത്രയിൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ വ്യാപമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിനും നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ)യും ദുബൈ പൊലീസും സംയുക്​തമായാണ്​ പുതിയ നിരീക്ഷണ യൂനിറ്റിന്​ രൂപം നൽകിയത്​. മേയ്​ ഒന്ന്​ മുതൽ നിരീക്ഷണ സംഘം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമെന്ന്​ ആർ.ടി.എ വാർത്ത കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ജു​​മൈറ ബീച്ച്​ ട്രാക്ക്​, മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ബൊളിവാഡ്​, ദുബൈ വാട്ടർ കനാൽ, ബിസിനസ്​ ബേ, ദുബൈ മറീന, അൽ മൻകൂൽ, അൽ കറാമ, അൽ ഹംറിയ, അൽ റഫ, അൽ മുറാഖബാത്ത്​ തുടങ്ങിയ ​പ്രധാന മേഖലകളിലെ സൈക്കിൾ ട്രാക്കുകൾ, മെയിൻ റോഡുകൾ, സോഫ്​റ്റ്​ മൊ​ബിലിറ്റി സോണുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം നിരീക്ഷണ സംഘത്തിന്‍റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കും. ട്രാഫിക്​ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്​ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ സോഫ്​റ്റ്​ മൊ​ബിലിറ്റി ഉപയോക്​താക്കളിൽ സുരക്ഷിതമായ ​ഡ്രൈവിങ്​ സ്വഭാവ രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്​ ലക്ഷ്യം. നിയുക്​ത ട്രാക്കുകളിലൂടെ മാത്രം വാഹനം ഓടിക്കുക, ഹെൽമെറ്റും മറ്റ്​ സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങളും ധരിക്കുക, നിശ്ചിത വേഗ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക, അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ്​ തടയുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും സംഘത്തിന്‍റെ നിരീക്ഷണം. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നിയമലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ എമിറേറ്റ്​സ്​ ഓക്ഷൻ എൽ.എൽ.സിയുമായി കൈകോർത്ത്​ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും.

    ഗതാഗതം, സുരക്ഷ, നവീകരണം എന്നിവക്ക്​ വേണ്ടിയുള്ള ദുബൈയുടെ ഭാവി കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പിന്തുണക്കുന്ന ഒരു സംയോജിത ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്​​ ആർ.ടി.എയും ദുബൈ പൊലീസും ചേർന്ന്​ പുതിയ​ നിരീക്ഷണ യൂനിറ്റ്​ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്​ ആർ.ടി.എ ട്രാഫിക്​ ആൻഡ്​ റോഡ്​സ്​ ഏജൻസി സി.ഇ.ഒ ഹുസൈൻ അൽ ബന്ന പറഞ്ഞു. റോഡ്​ ഉപ​യോക്​താക്കളുടെ ട്രാഫിക്​ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ദുബൈ പൊലീസും ആർ.ടി.എയും തമ്മിൽ തുടരുന്ന സഹകരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്​ പുതിയ സംരംഭമെന്ന്​ ദുബൈ പൊലീസിന്‍റെ ഓപറേഷൻസ്​ അഫേഴ്​സ്​ അസി. കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ്​ മേജർ ജനറൽ സെയ്​ഫ്​ മുഹൈർ അൽ മസ്​റൂയി പറഞ്ഞു. നിയുക്​ത ട്രാക്കുകളിൽ ഇ-സ്കൂട്ടറുകളും സൈക്കിളുകളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളും ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങളും ആർ.ടി.എ വെബ്​സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഉപഭോക്​താക്കൾക്ക്​ ഇത്​ പരിശോധിക്കാമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

