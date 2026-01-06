Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    6 Jan 2026 9:23 AM IST
    Updated On
    6 Jan 2026 9:23 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ കാ​ര​വ​നു​ക​ൾ​ക്കും ട്രെ​യ്​​ല​റു​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ലം

    അ​ൽ റു​വ​യ്യ യാ​ർ​ഡ്​ പ​ദ്ധ​തി ആ​ർ.​ടി.​എ​യാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്​
    ദു​ബൈ​യി​ൽ കാ​ര​വ​നു​ക​ൾ​ക്കും ട്രെ​യ്​​ല​റു​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ലം
    അ​ൽ റു​വ​യ്യ യാ​ർ​ഡ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ

    ദു​ബൈ: കാ​ര​വ​നു​ക​ൾ, ബോ​ട്ടു​ക​ൾ, ട്രെ​യ്​​ല​റു​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണം കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച അ​ൽ റു​വ​യ്യ യാ​ർ​ഡ്​ പ​ദ്ധ​തി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി(​ആ​ർ.​ടി.​എ)​യാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക, റോ​ഗ്​ ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക, ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭം​ഗി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന 335 പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ർ‌.​ടി.‌​എ​യി​ലെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ​സ് സെ​ക്ട​ർ സി.​ഇ.​ഒ അ​ബ്ദു​ല്ല യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മ​ല്ലാ​ത്ത പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ രീ​തി​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും സു​ഗ​മ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​തം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സം​രം​ഭം പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ബി​സി​ന​സു​കാ​ർ​ക്കും ഒ​രു മി​ക​ച്ച ആ​ഗോ​ള ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന ദു​ബൈ​യു​ടെ പ്ര​ശ​സ്തി​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ദു​ബൈ​യി​ലെ മ​റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ അ​ൽ റു​വ​യ്യ യാ​ർ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ​ദ്ധ​തി സു​സ്ഥി​ര ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വി​ജ്ഞാ​ന കൈ​മാ​റ്റം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ദു​ബൈ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ (ഡി33) ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

