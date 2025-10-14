Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    14 Oct 2025 8:33 AM IST
    14 Oct 2025 8:33 AM IST

    സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ന​മ്പ​ര്‍ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ; പു​തി​യ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ കാ​ര്‍ഡി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ന​മ്പ​ര്‍ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ; പു​തി​യ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ കാ​ര്‍ഡി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: കാ​റു​ക​ള്‍ക്കും മോ​ട്ടോ​ർ ബൈ​ക്കു​ക​ള്‍ക്കും സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ന​മ്പ​ര്‍ പ്ലേ​റ്റു​ക​ള്‍ ഉ​ള്ള വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ക്ക് ഈ ​ന​മ്പ​രു​ക​ള്‍ക്കാ​യി പു​തി​യ ഉ​മ​ട​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ കാ​ര്‍ഡി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ല​ളി​ത​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യി നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളോ​ടു കൂ​ടി​യ ആ​ധു​നി​ക കാ​ര്‍ഡി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ഡി മൊ​ബി​ലി​റ്റി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​മാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ ഹാ​പ്പി​ന​സ് സെ​ന്‍റ​റു​ക​ള്‍ മു​ഖേ​ന വാ​ഹ​ന​യു​ട​മ​ക​ള്‍ക്ക് കാ​ര്‍ഡി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. സം​ശ​യ ദൂ​രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് 800850 എ​ന്ന ന​മ്പ​രി​ല്‍ വി​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. വാ​ഹ​ന ന​മ്പ​ര്‍ പ്ലേ​റ്റു​ക​ള്‍ വി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തി​നും കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ല​ളി​ത​മാ​ക്കി സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ല്‍ എ​ഡി മൊ​ബി​ലി​റ്റി ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

