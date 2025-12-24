Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightക്ലാ​സി​ക്​​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 10:05 AM IST

    ക്ലാ​സി​ക്​​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​ത്യേ​ക ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ്​; ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്​

    text_fields
    bookmark_border
    ക്ലാ​സി​ക്​​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​ത്യേ​ക ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ്​; ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്​
    cancel
    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ ക്ലാ​സി​ക്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്. ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ഭം​ഗി​യോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​​​ പു​തി​യ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന. ക്ലാ​സി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഫ​സ്റ്റ് കാ​റ്റ​ഗ​റി, മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഫ​സ്റ്റ് കാ​റ്റ​ഗ​റി, സ്വ​കാ​ര്യ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ പ്ര​ത്യേ​ക ന​മ്പ​ർ ​പ്ലേ​റ്റ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ക. ക്ലാ​സി​ക്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പൈ​തൃ​ക​മാ​യ സ്വ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തി കൊ​ണ്ട്​ ആ​ധു​നി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ്​​​ ന​മ്പ​ർ ​പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ഓ​ക്​​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ പു​തി​യ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തും. ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും വൈ​വി​ധ്യ​വും നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ട്രാ​ഫി​ക് സേ​വ​ന സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ നീ​ക്ക​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ക്ലാ​സി​ക്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​തും വ്യ​ത്യ​സ്ത​വു​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ളോ​ട്​ കൂ​ടി​യാ​യി​രി​ക്കും​ പു​തി​യ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ പ​ഴ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newssharjah policeAnnouncementspecial number plate
    News Summary - Special number plates for classic vehicles; The announcement was made by Sharjah Police
    Similar News
    Next Story
    X