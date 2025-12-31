Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 9:15 AM IST

    സൗ​ത്ത് കാ​ര്‍ണി​വ​ല്‍ പു​തു​വ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്ന്​

    സൗ​ത്ത് കാ​ര്‍ണി​വ​ല്‍ പു​തു​വ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്ന്​
    സൗ​ത്ത് കാ​ര്‍ണി​വ​ല്‍ പു​തു​വ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ റാ​പ്​ സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ

    ഡാ​ബ്​​സി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ജാ​സി ഗി​ഫ്റ്റ്, ഡാ​ബ്‌​സി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ പ്ര​മു​ഖ സം​ഗീ​ത ക​ലാ​കാ​ര​ന്‍മാ​ര്‍ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ദു​ബൈ​യി​ല്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മു​ത​ല്‍ സി​ലി​ക്ക​ണ്‍ ഒ​യാ​സി​സി​ലെ റാ​ഡി​സ​ണ്‍ റെ​ഡ് ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍ ‘സൗ​ത്ത് കാ​ര്‍ണി​വ​ല്‍ ദു​ബൈ 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും സൗ​ത്ത് കാ​ര്‍ണി​വ​ല്‍ എ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. കൊ​ച്ചി​ന്‍ കാ​ര്‍ണി​വ​ലി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും സൗ​ത്ത് കാ​ര്‍ണി​വ​ല്‍ ഒ​രു​ക്കു​ക. ത​ത്സ​മ​യ നൃ​ത്ത, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് പു​റ​മെ ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ന്‍ രു​ചി​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കും. പു​തു​വ​ര്‍ഷാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍ താ​മ​സ​ക്കാ​ര്‍ക്കും സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ഒ​ത്തു​ചേ​രാ​ന്‍ കാ​ര്‍ണി​വ​ലി​ലൂ​ടെ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ങ്ങും.

    21 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. സാ​ധു​വാ​യ ഐ​ഡി ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. പ്ലാ​റ്റി​നം ലി​സ്റ്റി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. വൈ​കീ​ട്ട്​ 3.30ഓ​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ച്ച്​ തു​ട​ങ്ങും. ഏ​താ​ണ്ട്​ എ​ട്ടാ​യി​രം പേ​രെ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ ത​ഗ്ഗ്​ ഇ​വ​ന്‍റ്​​സ്​ ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ ആ​തി​ര ജ​യ​ന്‍, ഷാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:celebrationUAE NewsNew Year's Evegulf news malayalam
