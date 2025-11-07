Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസ്രോ​ത​സ്സ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 6:56 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 6:56 AM IST

    സ്രോ​ത​സ്സ് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    സ്രോ​ത​സ്സ് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    സ്രോ​ത​സ്സ് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം സി​നി​മാ​താ​രം കൈ​ലാ​ഷ്

    ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: സ്രോ​ത​സ്സി​ന്‍റെ വാ​ർ​ഷി​ക കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും ജൂ​ബി​ലി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും സി​നി​മാ​താ​രം കൈ​ലാ​ഷ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡേ​വി​ഡ് വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ മാ​ത്യു, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബി​ജോ ക​ളി​ക്ക​ൽ, ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡോ. ​മ​നു വ​ർ​ഗീ​സ്, ജൂ​ബി​ലി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫീ​ലി​പ്പോ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു.

    ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സി​ലെ മ​ല​യാ​ളി വ​ർ​ഗീ​സ് പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ, 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ന്ന കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ, ബി​ജു തോ​മ​സ് മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും ന​ൽ​കി.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പു​തു​മ​യാ​ർ​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി ‘വി​സ്മ​യം- 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ന്ന​ത്. സ്റ്റാ​ർ സിം​ഗ​ർ ഫെ​യിം ല​ക്ഷ്മി ജ​യ​ന്‍റെ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ബാ​ൻ​ഡും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ളു​ന്ന ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലും യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ജൂ​ബി​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്രോ​ത​സ്സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ട്, ചി​കി​ത്സാ​സ​ഹാ​യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യം എ​ന്നി​വ ജൂ​ബി​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ൽ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:anniversaryUAEsource
    News Summary - Source Anniversary
    Similar News
    Next Story
    X