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    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 9:59 AM IST

    പരിശീലനത്തിനിടെ സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു; അനുശോചിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

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    പരിശീലനത്തിനിടെ സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു; അനുശോചിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം
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    അബൂദബി: യു.എ.ഇയിൽ പരിശീലനത്തിനിടെ സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഫസ്റ്റ് സോൾജ്യർ ഈസ ഗുലൂം അൽബശൂശിയാണ് മരിച്ചതെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച നടന്ന പരിശീലനത്തിടെയാണ് മരണം. സൈനികത്തിന്‍റെ മരണത്തിൽ മന്ത്രാലയം അഗാധ ദുഖം രേഖപ്പെടുത്തി. കുടുബത്തെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായും പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം വാർത്താകുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

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    TAGS:gulf madhyamamUAE NewscondolencesSoldier killedMinistry of Defense
    News Summary - Soldier killed during training; Ministry of Defense expresses condolences
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