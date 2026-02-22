Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 22 Feb 2026 7:16 AM IST
    date_range 22 Feb 2026 7:16 AM IST

    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ അ​വ​ഹേ​ള​നം; 20,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ വി​ധി

    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ അ​വ​ഹേ​ള​നം; 20,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ വി​ധി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​വ​ഹേ​ള​നം ന​ട​ത്തി​യ യു​വ​തി​യോ​ട് 20,000 ദി​ര്‍ഹം ര​ണ്ടു സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി ഫാ​മി​ലി, സി​വി​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് കേ​സ​സ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. യു​വ​തി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ ര​ണ്ടു സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മാ​ന​ഹാ​നി സം​ഭ​വി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രും പ​രാ​തി​യി​ല്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    51,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രും കേ​സ് ന​ല്‍കി​യ​ത്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വ് പ്ര​തി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യം ക്രി​മി​ന​ല്‍ കോ​ട​തി പ്ര​തി കു​റ്റ​ക്കാ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര്‍ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി സി​വി​ല്‍ കേ​സ് ഫ​യ​ല്‍ ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​തി​യു​ടെ ചെ​യ്തി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര്‍ മാ​ന​സി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ക്കും സ​ല്‍പ്പേ​രി​ന് ക​ള​ങ്ക​വും വ​രു​ത്തി​യെ​ന്ന് സി​വി​ല്‍ കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി പ്ര​തി​യോ​ട് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര്‍ക്ക് 20,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ വി​ധി​ച്ച​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​രു​ടെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വ് പ്ര​തി വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

